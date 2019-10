Oppo Reno Ace se lanza como el teléfono más rápido en cargar

Ni Apple, ni Samsung, ni Huawei. Llevamos ya un tiempo viendo como las nuevas marcas de telefonía chinas han comenzado a expandirse en gran medida en el resto de mercados, con grandes sorpresas como los smartphones presentados por Oppo, que se establece ahora como la compañía con el teléfono con la carga más rápida del mundo con el lanzamiento del Oppo Reno Ace.

Especificaciones Oppo Reno Ace:

Sistema operativo: Android 9 Pie (con máscara Color OS 6.1)

Pantalla: AMOLED 6,5″ FullHD+ a 90Hz con un formato 20:9

Procesador: Qualcomm Snapdragon 855+

Memoria: 8 y 12 GB de RAM LPDDR4x

Almacenamiento: 128 y 256 GB

Batería: 4.000 mAh (dos baterías de 2.000 mAh) con carga rápida SuperVOOC (hasta 65W)

Cámara trasera: Configuración cuádruple con una lente principal IMX586 de 48MP (f/1.7) con un zoom 5x, un objetivo telefoto de 13MP, un gran angular 116º de 8MP, y una lente macro de 2MP

Cámara frontal: Configuración simple con una lente de 16MP

Dimensiones: 161 x 75,7 x 8,7 mm

Peso: 200 gramos

Otros: WiFi, Bluetooth 4.0, GPS, NFC, LTE, lector de huellas en pantalla

Pero esta no es la única característica importante del teléfono, que estará equipado con un procesador Snapdragon 855 Plus, hasta 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento UFS 3.0. Sin embargo, pese a la presencia de este chipset, por el momento no se ha confirmado si finalmente el teléfono contará con la compatibilidad para las redes 5G en itinerancia.

Además, también destaca su potente pantalla de 6,5 pulgadas (sólo perturbada por pequeño notch en forma de agua) que nos promete unas tasas de refresco de 90Hz, que junto con las mejoras de sistema TurboBoost 2.0, FrameBoost 2.0 y Game Boost 2.0 nos permitirán un rendimiento óptimo para ver series y películas, o jugar a los juegos más exigentes.

Con un lanzamiento limitado por el momento a China, ya se han dado a conocer los precios de sus tres versiones disponibles, que variarán las cantidades de almacenamiento y memoria desde los 3.199 yuanes de modelo básico (aproximadamente 408 euros al cambio), hasta los 3.799 yuanes del terminal mejor equipado (cerca de los 485 euros).

No obstante, hay que tener en cuenta que estos no serán los precios finales para nuestro país, donde seguramente veamos un ligero aumento debido a los los distintos portes.



Por último, mencionar que aunque en China ya se ha revelado la presencia de una edición especial por el 40 aniversario de Gundam, es muy posible que sólo veamos la llegada de sus dos colores básicos Psychedelic Purple (degradado de azul a morado) y Starry Blue (degradado de azul verdoso).