¿Experto en MS-DOS y Windows 3.11? Te buscan en Alemania

Me temo que hablar de MS-DOS y de Windows 3.11, aunque a mí (bueno, y al común de los compañeros de MuyComputer, que todos aquí peinamos ya canas) puede dar pie a una amena conversación sobre aquellos tiempos pretéritos que, sea por su encanto, por nostalgia, porque por aquellos entonces éramos más jóvenes o, probablemente, por una mezcla de todo esto, podría terminar eternizándose, para solaz de todos los participantes en la misma.

Sin embargo, y por eso empezaba diciendo «me temo», también soy consciente de que para una ya amplia y siempre creciente cantidad de las personas que nos leen, MS-DOS y Windows 3.11 son conceptos de la prehistoria de la informática, y que por edad nunca llegaron a tener contacto alguno ni con el sistema operativo ni con el entorno gráfico para el anterior. Y es que esto puede dar un poco de vértigo a algunos, pero esta inefable pareja se vio sustituida por Windows 95, que el año que viene cumplirá 30 años (aunque es cierto que convivieron durante varios años).

Casi 30 años, tres decenios en los que Microsoft ha tenido que evolucionar mucho para adaptarse al signo de los tiempos, tal y como recordábamos antes, al hablar del nuevo cementerio virtual de la compañía, un espacio en el que evidentemente ambos están presentes. Y de hecho, y al hilo de lo que comentaba al final del párrafo anterior, sus vidas todavía se alargaron bastante, pues el soporte de MS-DOS llegó hasta el 11 de julio de 2006, mientras que el de Windows 3.11 lo hizo hasta el 1 de noviembre de 2008. A no ser que lo supieras, seguro que esto te habrá sorprendido.

You have MS DOS and Windows 3.11 skills?

I have a job for youhttps://t.co/vcAitUnvbZ

between you and me, we are talking about the german railway display boards for almost all of germany. There are still running with legacy os. pic.twitter.com/VJJsbMcbGT

— konkretor (@konkretor) January 27, 2024