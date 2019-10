Photoshop e Ilustrator estarán en iPad en 2020

El apelativo «Pro» que Apple impuso a su tableta tiene poco sentido sin el software que demandan aquellos dispuestos a desembolsar lo que piden por ellas. Por ello, que las aplicaciones más populares de Adobe terminarían llegando al ecosistema iPadOS era poco más que un secreto a voces. Hace unas horas, Mark Gurman ha confirmado en Bloomberg que, además del esperado Photoshop, también tendremos a Ilustrator.

Adobe tiene previsto enseñar una versión beta de Ilustrator para iPadOS en la conferencia Max que celebra en noviembre. Junto a Photoshop, previsto para finales de este año, y el ecosistema Adobe Cloud, la compañía promete una experiencia muy similar a la de PC o Mac en las tablets de Apple.

De acuerdo con la información del digital norteamericano, se tratará de «un proyecto serio de primer nivel para profesionales creativos» en el que llevan más de dos años trabajando y del que se espera que ofrezca opciones muy similares a la de aplicación de escritorio.

El camino no va a ser fácil. El feedback que ha recibido Adobe de los primeros profesionales que ha probado Photoshop para iPad no ha sido positivo y conviene no descartar un retraso o un replanteamiento del producto. Aunque la compañía asegura que se basa en el código de las versiones de escritorio, los expertos echaban de menos más opciones y posibilidades y, por supuesto, no están dispuestos a pasar por una versión ligth. Sin lugar a dudas, la experiencia obtenida con Lightroom ayudará a Adobe a afinar.

El salto es un win to win para dos compañías que no siempre se llevaron tan bien. Seguramente, muchos recordéis las feroces críticas de Steve Jobs al estándar Flash (por entonces, dominador del multimedia en Internet) y su decisión de prescindir de él en el smartphone que revolucionó el mundo: el iPhone.

Más información | Bloomberg