Una imagen publicada en la red social Weibo está dando que hablar. Se trata del presidente y fundador de Huawei, Ren Zhengfei, presentando los productos que llevaba en la maleta en un control de seguridad de un aeropuerto. Uno de ellos era un iPad. Y menos mal que su smartphone no parece ser un iPhone…

No es la primera vez (ni será la última) que vemos estas «pilladas» de ejecutivos usando (en público) productos que no son de «su propia casa» y que suponen la mejor publicidad gratuita para sus rivales. Apple no lo necesita porque domina este segmento de manera abrumadora y por otra parte, la competencia está en la peor posición desde hace años. Mientras Apple ha recuperado ventas con los nuevos modelos, Google no parece dispuesto a dar la batalla en tabletas electrónicas con Android y Microsoft tampoco está interesado y los modelos con Windows son prácticamente inexistentes salvo en los modelos premium que saltan de nivel hacia los detachables o 2 en 1.

Sin embargo, Huawei todavía comercializa tablets con Android que suponemos quiere vender por mucho que Ren Zhengfei sea un amante declarado de los productos de Apple y se haya mostrado como un firme oponente a las llamadas de boicot realizadas en China contra productos de Cupertino (y otros estadounidenses) como respuesta al bloqueo de Trump a Huawei.

No es la primera vez que los jefes de marketing de la firma china se llevan un disgusto por estos casos, anecdóticos sí, pero errores al fin y al cabo. La directora financiera de Huawei, hija de Zhengfei, llevaba un arsenal de productos Apple (un iPhone 7, un iPad Pro y un MacBook Air) cuando fue arrestada en Canadá. Otro caso sucedió hace unos meses cuando empleados de Huawei felicitaron el año nuevo en la cuenta oficial de Twitter con un iPhone, lo que les conllevó una sanción de bajada de salario.

El caso de Huawei no es único. El vicepresidente y responsable de sistemas operativos en Microsoft (el flequillo más famoso de Redmond), Joe Belfiore, de vacaciones en Japón en su año sabático, fue «cazado» tuiteando con un iPhone lo que levantó la esperable polvareda mediática. Belfiore explicó que prueba regularmente productos rivales, no necesariamente porque quiera usarlos sino para comprobar el estado de la competencia. No convenció: Microsoft estaba luchando en aquellos momentos por la supervivencia de Windows Phone y las pruebas de productos rivales son habituales, pero se realizan de puertas para adentro.

Apple tampoco se libra de estos casos y el mismísimo Steve Jobs, cuando regreso a Apple utilizó un IBM ThinkPad en una de sus presentaciones magistrales. Al menos, según cuentan las crónicas, el portátil no ejecutaba Windows…