Samsung presenta sus tablets económicos, Galaxy Tab A11

Los Galaxy Tab A11 son los nuevos tablets con los que Samsung quieren conquistar la gama de entrada y media. Compactos y ligeros, se lanzarán en dos modelos (base y Plus) que prometen entretenimiento y productividad en cualquier lugar a un precio económico.

Samsung se dirige al gran mercado de consumo con el lanzamiento de sus nuevas tabletas electrónicas. Tras el lanzamiento de los Galaxy Tab S11 (la gran competencia de los iPad Pro de Apple) llega el momento de ofertar diseños a un público más amplio.

Galaxy Tab A11, características

Samsung mantiene el diseño típico de sus tablets buscando delgadez extrema y ligereza, aunque los biseles de pantalla siguen siendo superiores a los más estilizados de los S11. La serie se ofertará en dos versiones según tamaño de pantalla con paneles LCD de 8,7 pulgadas en el modelo base y 11 pulgadas del modelo Plus. La resolución nativa es de 1340 x 800 píxeles, mientras que su tasa de refresco alcanza los 90 Hz.

La versión base está motorizado por un SoC MediaTek Helio G99 (con 2 núcleos de CPU ARM Cortex-A76 a 2,2 GHz y seis núcleos Cortex-A55 a 2 GHz emparejados con gráficos ARM Mali-G57 MC2), mientras que el modelo superior usará el chip Mediatek Dimensity 7300, más moderno y potente. La capacidad de memoria instalada va de los 4 a los 8 Gbytes y las configuraciones de almacenamiento desde los 64 GB a los 128 Gbytes. Todas las versiones tendrán soporte para tarjetas microSD de hasta 2 Tbytes.

Samsung ha mejorado la capacidad de las cámaras, ahora con una frontal de 5 megapíxeles y una trasera de 8 MP. Cuentan con un puerto USB 2.0 Tipo-C, un conector de audio de 3,5 mm y soporte para Wi-Fi 5 (versión opcional LTE) y Bluetooth 5.3. Las baterías instaladas son de 5100 y 7040 mAh respectivamente, con recarga rápìda.

En el apartado del software destaca la última versión de la interfaz One UI 8 sobre Android que Samsung está unificando para todo su catálogo de dispositivos móviles. Los tablets también son compatibles con el software DeX de Samsung, que permite usar las tabletas como un PC.

El Galaxy Tab A11 base ya está disponible en Europa y otras regiones, y la versión Plus se lanzará en las próximas semanas. La compañía ofrece varias configuraciones a elegir, incluyendo las compatibles con banda ancha móvil, con precios que parten por debajo de la barrera de los 200 dólares: