NVIDIA Shield TV 2019: Características, precios, disponibilidad y primeros análisis

NVIDIA ha anunciado la disponibilidad de la nueva generación 2019 de Shield TV, el dispositivo multimedia basado en Android que destaca de por permitir la retransmisión de contenidos multimedia a resolución 4K (abarcando videojuegos) y disfrutar de una gran cantidad de aplicaciones.

En esta ocasión nos encontramos con dos modelos, Shield TV y Shield TV Pro, habiendo sido filtrado el último recientemente por Amazon. A nivel de características, lo primero que se puede destacar es la inclusión del procesador Tegra X1+, que tendría que ofrecer un rendimiento un 25% superior al de su predecesor.

La generación Shield TV 2019 se aprovecha de las capacidades de Dolby Vision, con el que se mejora el brillo hasta 40 veces y oscurecen los negros hasta 10 veces, y de Dolby Atmos, que ofrece una excelente experiencia con el sonido envolvente. La mejora en la potencia a nivel de hardware se une al uso de la Inteligencia Artificial para escalar vídeos de resoluciones HD y Full HD a 4K manteniendo una excelente calidad de imagen. Jeff Fisher, vicepresidente senior del área de PC de NVIDIA, ha declarado que “las nuevas versiones (de Shield TV) proporcionan el mejor entretenimiento, reforzado por Dolby Atmos, Dolby Vision y nuestras innovaciones a la hora de implementar la Inteligencia Artificial para mejorar la resolución de los contenidos bajo demanda.”

La intención de NVIDIA es ofrecer a los consumidores dispositivos capaces de ajustarse a una gran cantidad de perfiles de usuario. El Shield TV 2019 estándar llega con un diseño reducido y discreto que pasa más desapercibido en el salón, incorporando Gigabit Ethernet y Wi-Fi de doble banda para garantizar que la conexión a la red sea rápida. Por su parte, el Shield TV Pro ha sido creado para saciar las necesidades de los usuarios más exigentes gracias a la inclusión de memoria y almacenamiento adicional y dos puertos USB para soportar Plex Media Server y conectar discos duro y otros dispositivos USB, todo con un diseño que recuerda más a la de generaciones anteriores.

Como periférico en los dos modelos se ha incluido un mando a distancia alimentado con pilas AAA, el cual incluye botones con retroalimentación activada por movimiento, un localizador de mando integrado y un micrófono para las búsquedas de voz. Esto se suma a la utilización de Android TV como sistema operativo, que permite acceder a más de 500.000 películas y series a través de más de 5.000 aplicaciones y juegos disponibles en la Play Store de Google. Google Assitant permite al usuario acceder rápidamente a contenidos, controlar objetos inteligentes y obtener respuestas en pantalla a través de voz, algo a lo que se añade el soporte para establecer rutinas.

Shield TV no solo integra con Google Assistant, sino también con Amazon Alexa. Además de las posibilidades a nivel de asistentes personales digitales, no hay que olvidar que Shield reúne la mayor variedad de contenidos gaming en un reproductor de contenidos bajo demanda ofreciendo videojuegos desde la nube, retransmisión local y juegos avanzados que corren de forma nativa, pudiéndose ver el catálogo de juegos compatibles en la beta de GeForce NOW.

NVIDIA Shield TV 2019 ha cosechado elogios en TechCrunch y SlashGear, sobre todo gracias a la mejora en la potencia de cómputo, la acertada utilización de la inteligencia artificial para el reescalado de la imagen a 4K a gran calidad y la mejora del control a distancia frente a generaciones anteriores de la misma línea de dispositivos.

El NVIDIA Shield TV 2019 estándar incluye 2GB de RAM, 8GB de almacenamiento interno (hay que contar que este dispositivo está pensado sobre todo para retransmitir) ampliables mediante microSD, conectividad mediante Ethernet, Wi-Fi 802.11ac 2×2 MIMO 2.4 GHz y 5 GHz, Bluetooth 5, Android TV basado en Android 9 como sistema operativo y un precio de 159,99 euros. El Shield TV Pro incluye 3GB de RAM, 16GB de almacenamiento interno, 2 puertos USB 3.0 Type-A (los rectangulares de “toda la vida”), Ethernet, Wi-Fi 802.11ac 2×2 MIMO 2.4 GHz y 5 GHz, Bluetooth 5, Android TV basado en Android 9 como sistema operativo y un precio de 219 euros. Ambos dispositivos ya están disponibles en España.