Microsoft simplifica las versiones de Windows Insider

Para el usuario que deseara adelantarse al futuro de Windows 10 el programa Windows Insider ha proporcionado una manera de probar versiones preliminares del sistema operativo. En cuanto a Microsoft, ha aprovechado el testeo y los comentarios de usuarios y desarrolladores que participan en él. Ahora se anuncian cambios en el programa.

Como sabes, Windows 10 ha supuesto un cambio total en el desarrollo de sistemas operativos en Microsoft bajo un concepto de «software-como-servicio» y una actualización constante del sistema no solo en parches de seguridad, sino en soporte para nuevas tecnologías, actualización de herramientas y aplicaciones integradas, así como el añadido de nuevas características.

Para soportar este modelo, Microsoft creó Windows Insider, el mayor programa de prueba que ha tenido nunca la compañía. Su éxito de participación ha sido rotundo y se ha extendido a otro tipo de software como Office, pero es dudoso si ha servido para su objetivo principal ante la cantidad de errores que se siguen produciendo en las actualizaciones.

Microsoft introdujo varios «anillos» que permitieron a los usuarios saltar a versiones previas al lanzamiento de diferente calidad y en diferentes etapas de desarrollo, «Lento, rápido, Vista previa de lanzamiento y Saltar adelante». Ésta última versión es la que será eliminada según anuncia Brandon LeBlanc, gerente senior del programa Windows Insider Program.

Esta versión Skip Ahead era la más adelantada de Windows Insider y permitía a los usuarios ver el próximo lanzamiento importante de Windows 10. Ello a menudo significaba tener que lidiar con código inestable. Si unimos los errores repetidos en las actualizaciones, todo indica que Microsoft ha optado por suspender esa versión y centrarse en los otros tres «anillos». Los usuarios actuales pasarán al anillo «rápido».

Si quieres participar en Windows Insider, debes saber que Microsoft ha facilitado la inclusión de cualquier usuario en el programa, tanto si has pasado a Windows 10 vía actualización, has instalado desde cero el sistema o has comprado un equipo con Windows 10 pre-instalado.

En todos los casos tendrás que utilizar una cuenta ID de Microsoft, registrarte con ella en el programa Insider y activar esta cuenta para funcionar en el sistema operativo y no la local del sistema. Simplemente entra en las opciones de Configuración > Actualización y seguridad > Programa Windows Insider y sigue las instrucciones.

Cuando te unes al programa Insider también obtienes la aplicación Centro de Insider, donde puedes ponerte al día de las últimas novedades del programa, clasificar compilaciones y llevar a cabo misiones de comentarios. El Centro de Insider ya está anclado a Inicio pero si no lo encuentras puedes instalarlo. Como cualquier programa de prueba debes utilizar esta versión en equipos que no estén dedicados a producción porque no se garantiza una total estabilidad.