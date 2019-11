Razer ha presentado una nueva línea de ratones inalámbricos con dos modelos Basilisk X HyperSpeed y Basilisk Ultimate, que destacan por el rendimiento de la tecnología HyperSpeed ​​y la duración de la batería, enorme especialmente en el primer modelo.

Razer sigue «presumiendo» de periféricos de alto rendimiento para el segmento del juego en PC. El Basilisk Ultimate tiene todo lo que le puedes pedir a un ratón inalámbrico premium que cuesta más de 160 euros. Cuenta con la tecnología HyperSpeed ​​mejorada, que promete las mejores prestaciones en rendimiento inalámbrico, con la mínima latencia.

Incluye el nuevo sensor Focus Plus de 20.000 dpi (650 ips, 50G) y cuenta con interruptores ópticos que no requieren contacto para enviar señales eléctricas. Razer dice que eso significa que no hay efectos corrosivos y señala una capacidad de 70 millones de clics. Tiene 11 botones programables, un nivel de resistencia personalizable para la rueda de desplazamiento y 14 zonas de iluminación RGB que se pueden personalizar con Razer Chroma.

La conexión inalámbrica funciona con un dongle de 4 GHz y también ofrece la opción de usar el mouse con un cable USB SpeedFlex incluido, que se conecta a una base de carga. El Basilisk Ultimate admite hasta cinco perfiles integrados para cambiar entre tus configuraciones preferidas sobre la marcha. L la batería está clasificada para 100 horas de uso continuo «al máximo rendimiento».

El Razer Basilisk Ultimate cuesta 149 dólares / 169 euros y ya está disponible en algunas regiones. Si lo quieres con la base de carga su precio se eleva a 169 dólares / 189 euros.

El segundo de los nuevos ratones de Razer es el Basilisk X HyperSpeed. Un escalón por debajo del anterior en prestaciones, pero con un precio mucho más económico y con mayor autonomía. También soporta la tecnología inalámbrica HyperSpeed con un dongle de 2,4 GHz y tiene conectividad Bluetooth si deseas favorecer la duración de la batería sobre el rendimiento. En este modo su autonomía se eleva a 450 horas con una sola carga.

Su sensor tiene 16.000 DPI, admite una aceleración de hasta 40 G y los interruptores mecánicos del mouse tienen una capacidad de 50 millones de clics. Cuenta con seis botones programables y dispone de integrados para DPI, pero no otras configuraciones. Tampoco cuenta con iluminación RGB. A cambio, su precio es un tercio del anterior y ya está disponible por 59 dólares / 69 euros.