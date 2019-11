La Tesla Cybertruck, la camioneta 100% eléctrica de la firma estadounidense, será presentada el 21 de noviembre en Los Ángeles según ha anunciado Elon Musk.

La fecha coincide con el Salón del Automóvil Auto Show de Los Ángeles, pero se presentará en un evento separado cerca de la sede de otra de las corporaciones del multimillonario, Space X.

Cybertruck unveil on Nov 21 in LA near SpaceX rocket factory

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2019