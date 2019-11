Comparando catálogos, Apple TV+ sale mucho, mucho más caro que Netflix (o cualquier otro)

El pasado viernes 1 de noviembre, Apple TV+ se estrenó internacionalmente. El nuevo servicio de vídeo de suscripción de la compañía de la manzana echó a andar de manera limitada, solo disponible para los propietarios de dispositivos de la marca, a la espera de que se «externalice»; y lo hizo con un catálogo tan limitado que casi parecía una broma.

Para ser exactos, Apple TV+ abrió sus puertas con apenas seis producciones originales, de las cuales dimos cuenta en nuestra sección Novedades VOD. Y nada más. Cero contenidos de terceros. Todo lo demás que los usuarios de la plataforma puedan ver en ella, será cosas que hayan adquirido a través de iTunes. Es por ello que por muy sugerente que pueda ser su precio, resulta mucho más caro que cualquier otro servicio de la competencia.

En The Next Web han hecho números comparándolo con el líder del sector, Netflix, y el resultado es para tenerlo en consideración: Apple TV+ es 242 veces más caro que Netflix en relación a los contenidos que ofrece cada plataforma. Lo han hecho en base al catálogo que tiene Netflix en Estados Unidos, uno de los mejor nutridos del mundo, pero es extrapolable no solo a Netflix, sino a casi cualquier servicio con el que se le compare.

Así, cada contenido de Apple TV+ (4,99 dólares al mes) le sale en estos momentos al consumidor por 0,55 dólares, mientras que en el caso de Netflix, con un catálogo de 1326 series y 4339 películas y un plan de suscripción de media de 12,99 dólares, el precio por contenido sería de 0,0023 dólares. O sea, 242 veces más barato, viéndolo al revés.

Claro que Apple TV+ se ha estrenado únicamente con contenido original, por lo que en una comparación más justa, las aproximadamente 600 producciones originales de Netflix reducirían ese «sobreprecio» a tan solo 26 veces. ¿Cuál es el problema? Que por más que invierta Apple en contenidos propios, la ventaja y el ritmo que lleva Netflix se antoja inalcanzable, no solo para Apple sino para el resto de competencia.

Por otro lado, la saturación de lanzamientos -muchos, interesantes a priori- que estamos viviendo por cada vez más sitios, deja un panorama difícil de digerir, y muy probablemente la supervivencia de los más aptos, los que de aquí a unos años sigan en el candelero, se dirima por los contados pelotazos que peguen y por la calidad de estos, y en este aspecto Netflix está a la par del resto.