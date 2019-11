Cada año, Adobe permite que sus ingenieros se diviertan con proyectos experimentales que se mostrarán en la conferencia Max de la compañía. Llamados ‘Sneaks’, estos experimentos a menudo se integran en los productos de Adobe en el futuro. Quizás la Sneak más interesante de este año fue una característica llamada ‘About Face‘, que puede detectar cuándo una cara ha sido manipulada.

Las modernas herramientas de edición de imágenes hacen que sea increíblemente sencillo modificar la imagen de una persona, a veces para que parezca más atractiva eliminando imperfecciones, otras veces para ridiculizarla o directamente para presentarla en noticias falsas. Para bien o para mal, Adobe, uno de los principales suministradores de software de edición, ha sido uno de los actores más importantes en una era de imágenes cuestionablemente reales.

About Face busca remediar eso. Su funcionamiento a nivel del usuario es muy sencillo. Simplemente conecta una imagen a la herramienta y About Face podrá estimar las posibilidades de que la imagen haya sido manipulada. La herramienta no observa la imagen en su conjunto como un algoritmo de detección de rostros, sino más bien los píxeles individuales.

Debido a esto, también puede decirte qué partes de la imagen cree que fueron manipuladas, proporcionando un mapa de calor virtual de las regiones alteradas. Parece diseñado para capturar específicamente los cambios realizados por la herramienta de licuar de Photoshop, ya que se puede ver dónde se han estirado, aplastado e interpolado los píxeles.

Además, la herramienta puede incluso intentar «deshacer» los cambios, proporcionando un resultado impresionante según las demostraciones de Adobe en el escenario del MAX. Teniendo en cuenta las crecientes preocupaciones sobre las noticias falsas y las falsificaciones profundas, no parece una exageración pensar que herramientas como About Face algún día podrían volverse comunes.

Puede ver el clip completo de la presentación en el vídeo y más información en la publicación del blog oficial donde puedes revisar todos los «experimentos» presentados en Adobe MAX.