Brian Acton, exdirectivo de Facebook y WhatsApp, sigue creyendo en #DeleteFacebook

El escándalo de Cambridge Analytica derivó en una campaña a través de las redes sociales llamada #DeleteFacebook, con la cual se animaba a los usuarios a borrar sus perfiles en la red social fundada por Mark Zuckberger.

Una de las voces más conocidas de las que apoyaron #DeleteFacebook fue Brian Acton, cofundador de WhatsApp. Acton es todo un exponente de exdirectivo de multinacional arrepentido, si bien no reniega de toda su trayectoria con WhatsApp, sino más bien la que llegó después de que el conocido servicio de mensajería fuese adquirido por Facebook. Dimitió de su puesto en el año 2017 debido a que no estaba de acuerdo con el modelo que Mark Zuckerberg quería poner en marcha para monetizar WhatsApp, dejando sobre la mesa millones de dólares en acciones no invertidas y volviéndose un duro crítico de Facebook.

Fruto de su arrepentimiento, Acton decidió donar la cantidad de 50 millones de dólares para crear la Signal Foundation, institución encargada de impulsar el servicio de mensajería Signal, fuertemente centrado en la privacidad, con el objetivo de que las comunicaciones muy seguras y baratas que estén al servicio del interés público, respetando a los usuarios y sin confiar en la comoditización de los datos personales. Poco después llegó la dimisión de la cara más conocida de WhatsApp, Jan Koum, y aunque los motivos en su momento no salieron a la luz, parece que el detonante fueron las políticas de privacidad que quería impulsar Mark Zuckerberg, con las que Koum no habría estado de acuerdo.

Año y medio después, Brian Acton ha mostrado en la conferencia celebrada por el vigésimo quinto aniversario de Wired que sigue creyendo en la idea de “borrar Facebook”, aunque añadiendo que “si quieres estar en Facebook y quieres que aparezcan anuncios delante de ti, ve a la cuidad”. Sobre por qué ha hecho públicos sus sentimientos contra su antigua compañía, Acton respondió a una pregunta del periodista Steven Levy que “en ese momento se desató presión contra Facebook. Pensé, tal vez sea hora. Pero luego me di cuenta de que un fallo fatal de Facebook es que no tiene lápidas. Cuando desaparezcas, desaparecerás. Así que dejé mi lápida en Twitter. Para mi disgusto, era mucho más público y visible.”

Sobre la privacidad ofrecida por Facebook, sobre todo en lo que se refiere a cifrado de los datos, Acton sigue siendo escéptico con el compromiso de Mark Zuckerberg, aunque que “si él quiere que eso suceda, lo hará.”