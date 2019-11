La velocidad de tu conexión a Internet determinará, en gran medida, la experiencia de uso que disfrutarás en tu día a día navegando por Internet, aunque no es el único valor importante que debemos tener en cuenta. Otros elementos, como la latencia o el alcance si utilizamos Wi-Fi jugarán también un papel fundamental.

Para descubrir la velocidad que alcanza nuestra conexión a Internet solo tenemos que realizar una prueba de rendimiento. Gracias a la evolución que ha vivido la red de redes con el paso de los años hoy lo tenemos más fácil que nunca y existen, además, servicios específicos que conectan incluso con los servidores de determinados proveedores para ofrecernos una visión más realista de nuestra conexión cuando queramos acceder a sus servicios.

Por ejemplo, a través de este enlace podréis acceder a una prueba que medirá la velocidad de vuestra conexión a Internet que conecta directamente con los servidores que utiliza Netflix. Sí, esto quiere decir que os permitirá comprobar de manera realista si vuestra conexión está preparada para disfrutar de contenidos en streaming de dicho proveedor. Como referencia os recuerdo que para ver contenidos en 4K Netflix recomienda 25 Mbps, mientras que para 1080p nos basta con 5 Mbps.

Otra opción si queremos medir la velocidad de nuestra conexión a Internet en cuestión de segundos y obtener un resultado fiable es Speedtest. Su funcionamiento es muy sencillo, entramos, hacemos clic en «Inicio» y esperamos a que termine la prueba de subida y de bajada. También obtendremos resultados de latencia, aunque estos no son del todo exactos porque es un valor que dependerá de las particularidades de los servidores que alojen los servicios y contenidos a los que vayamos a acceder.

Cómo interpretar los resultados de la prueba de velocidad de tu conexión a Internet

Bien, seguro que ya has pasado ambas pruebas y tienes ante ti los resultados, pero quizá no tienes del todo claro cómo debes interpretarlos. No te preocupes, te vamos a ayudar con eso para que entiendas a la perfección qué significa cada uno de los valores que tienes ante ti.

En los resultados de Speedtest tienes dos valores que miden la velocidad de tu conexión a Internet:

Download : es la velocidad de descarga, es decir, la tasa de transferencia de archivos a tu PC. Cuando más elevada sea más rápido podrás descargar cosas, y esto incluye los contenidos multimedia en streaming.

: es la velocidad de descarga, es decir, la tasa de transferencia de archivos a tu PC. Cuando más elevada sea más rápido podrás descargar cosas, y esto incluye los contenidos multimedia en streaming. Upload: se refiere a la velocidad de carga. Cuando nos conectamos a Internet se establece una comunicación bidireccional, es decir, recibimos paquetes (descarga) pero también los enviamos (carga). Si no podemos enviar paquetes no tendremos conexión, y si este valor es muy bajo tendremos problemas a la hora de subir y compartir archivos.

Estos dos datos también aparecen en la prueba de Fast.com, junto con los valores de latencia en carga y descarga. La latencia mide el retraso que se produce en el envío y la recepción de paquetes, y cuanto más baja sea mejor. En general todo lo que quede por debajo de los 40 ms se puede considerar como muy bueno, aunque no tendremos que preocuparnos si nuestra conexión se mantiene por debajo de los 80 ms.

Una latencia elevada puede acabar produciendo lo que se conoce popularmente como «lag», un retraso muy marcado en el envío y la recepción de paquetes que puede arruinar por completo nuestra experiencia. ¿Has notado alguna vez mientras jugabas online que tus acciones se ejecutaban tarde? Pues eso, querido amigo, es consecuencia de una latencia alta.

Si tras pasar estas pruebas has descubierto que tienes una conexión a Internet lenta no te preocupes, en este artículo encontrarás una serie de consejos que te ayudarán a resolver este problema. En caso de que la situación no mejore deberías contactar directamente con tu proveedor de Internet.

Contenido ofrecido por AVM FRITZ!