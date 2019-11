Todavía no hemos enviado a un ser humano a Marte, pero Elon Musk, CEO de Tesla, ya sueña con el momento en el que establezcamos la primera ciudad en dicho planeta. Según el conocido millonario no será una tarea sencilla, pero podremos conseguirlo con paciencia, tiempo y recursos.

Ni siquiera los expertos de la NASA se han atrevido a ofrecer una predicción de cuándo podremos establecernos en el planeta rojo, pero Elon Musk parece tenerlo bastante claro. En su opinión necesitaríamos unos 20 años y mil naves espaciales para poder establecer la primera ciudad autosuficiente en Marte.

Es una estimación muy interesante, no solo por todo lo que implica a nivel de plazos y de recursos, sino también por la idea de autosuficiencia que tanto se ha venido comentando a la hora de hablar de la colonización de Marte, y es que cuando se establezca una ciudad habitada por humanos en dicho planeta todo deberá estar perfectamente calculado y planificado.

Marte no tiene una atmósfera respirable ni unas temperaturas compatibles de forma natural con la vida humana, de hecho una persona expuesta sin protección en la superficie marciana perdería el conocimiento en unos segundos por el vacío generado y moriría en unos minutos. Nuestro vecino rojo tampoco tiene por sí mismo todos los recursos que sería necesarios para sostener una colonia humana, lo que significa que habría que transportar muchas cosas desde la Tierra para crear un hábitat que permita el desarrollo de una colonia.

No hay duda de que dentro del sistema solar Marte es el único planeta que tiene unas condiciones relativamente poco hostiles, y que gracias a ello el proceso de colonización resulta viable, aunque no por ello sencillo. Veinte años y mil naves espaciales representa, aunque pueda ser considerada como una estimación vaga, un claro ejemplo de todo el esfuerzo y los recursos que vamos a necesitar para empezar a asentarnos en el planeta rojo.

Pero no basta con llegar, una vez establecida la primera ciudad en Marte será fundamental mantener un sistema de comunicaciones y de transporte que facilite tanto el envío de recursos necesarios desde la Tierra como un posible plan de escape en caso de urgencia. Esto, unido a las complicaciones que puedan ir surgiendo sobre la marcha, podría alargar de manera considerable esa estimación que ha dado Elon Musk.

Aunque las perspectivas son buenas y el sentir general es positivo está claro que queda mucho camino por recorrer. Vamos a esperar a ver cómo se resuelve el primer viaje tripulado a Marte, previsto para 2024, y a partir de ahí podremos empezar a ver estimaciones con una base mejor fundada y mucho más sólida.

So it will take about 20 years to transfer a million tons to Mars Base Alpha, which is hopefully enough to make it sustainable

— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2019