Novedades VOD 45/19: ‘La materia oscura’ reaparece en HBO

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y, desde la semana pasada, también todo lo nuevo que vaya sacando Apple TV+, aunque no sea mucho.

HBO

HBO vuelve a la primera plana dos semanas después de hacer lo propio con Watchmen con otro de sus lanzamientos más esperados para este año… y no es el único.

La materia o scura

Coproducida por BBC y HBO, La materia oscura (His Dark Materials por su título original) es la nueva gran serie de fantasía de HBO después de Juego de tronos y una de las apuestas más ambiciosas de la cadena para este fin de año. Está basada en la saga de novelas del británico Philip Pullman, la primera de las cuales fue llevada casi al completo al cine en 2007 bajo el título La brújula dorada, y ya sabes de qué va la historia: magia, animales inteligentes ligados al alma de su humano y una profecía por cumplirse. Como siempre, a capítulo por semana.



Britannia

Y un poco más de fantasía, esta en clave histórica y más adulta, pero fantasiosa al fin y al cabo, y es que el intento de Britannia por recrear el periodo de conquista romana de las islas británicas cae en todos menos en la verosimilitud que uno esperaría de los creadores de a magnífica Roma. Sea como fuere, su segunda temporada acaba de llegar para quien lo quiera.

Más contenidos exclusivos:

El Teatro Apollo, documental sobre el emblemático teatro neoyorkino.

Nuevos capítulos:

All American (T2)

Axios (T2)

Batwoman (T1)

El padrino de Harlem (T1)

Embrujadas (T2)

Get Shorty (T3)

La vida secreta de las parejas (T2)

Legacies (T2)

Mayans M.C. (T2)

Mr Inbetween (T2)

Mrs. Fletcher (T1)

Room 104 (T3)

Stumptown (T1)

Succession (T2)

Supergirl (T5)

The Deuce (T3)

Watchmen (T1)

Entra en catálogo:

Bakugan Battle Planet (T1)

Deep

Black Hawk derribado

Netflix

Como cada semana, Netflix nos deja un buen montón de contenidos originales y exclusivos entre los que, como cada semana, abunda la morralla. Pero la morralla hace buen caldo, así que…

House of Cards

Sexta y última temporada de House of Cards, la ópera prima de Netflix, la primera serie con la que consiguieron relevancia a nivel internacional y también amasar una buena cantidad de premios, embarrada en su recta final por los problemas de su protagonista, que ya no forma parte de la historia. El ‘juego de naipes’, pues, cierra con una mujer al frente, aunque en honor a la verdad, ella siempre estuvo al frente.

The End of the F***ing World

De esta semana en Netflix destacamos también la segunda temporada de The End of the F***ing World, una de las series de adolescentes que tanto abundan en la plataforma, pero muy diferente al resto, afortunadamente. Comedia negra, drama, paranoias postadolescentes y un tono general muy intenso.

Más contenidos exclusivos:

B usted! , programa japonés de comedia y “misterios”.

, programa japonés de comedia y “misterios”. El nazi Iván el Terrible (T1), documental sobre este personaje.

(T1), documental sobre este personaje. G reenleaf (T4), culebrón estadounidense sobre una familia de predicadores.

(T4), culebrón estadounidense sobre una familia de predicadores. Huevos verdes con jamón (T1), dibujos animados.

(T1), dibujos animados. Little Things (T3), la vida moderna en el Bombay contemporáneo.

(T3), la vida moderna en el Bombay contemporáneo. Noches blancas: Tres historias de amor inolvidables , amoríos en Nochebuena.

, amoríos en Nochebuena. Paradise Beach , película francesa de acción y ajustes de cuentas.

, película francesa de acción y ajustes de cuentas. S cams (T1), serie japonesa sobre las altas esferas y los bajos fondos.

(T1), serie japonesa sobre las altas esferas y los bajos fondos. Seth Meyers: Lobby Baby , monólogo de humor.

, monólogo de humor. She-Ra y las princesas del poder (T4), serie de dibujos que retoma las aventuras de Masters del universo en clave empoderamiento femenino.

(T4), serie de dibujos que retoma las aventuras de Masters del universo en clave empoderamiento femenino. Tune in for Love, drama romántico coreano.

Nuevos capítulos:

En pocas palabras (T2)

My Country: The New Age (T1)

Rhythm + Flow (T1)

The Good Place (T4)

Vagabond (T1)

When the Camellia Blooms (T1)

Entra en catálogo:

Grandes acontecimientos de la II Guerra Mundial en color (T1)

Heidi, bienvenida a casa (T1)

In My Country

La patrulla Caninca (T1-T3)

Los ladrones viejos

Luccas Neto en: Campamento de verano

Moms at War

Se armó el Belén

Una casa de locos (T1-T2)

Up North

Amazon Prime Video

En cuanto a Amazon Prime Video, más de lo mismo. O sea, muchas pelis de tercero entrando en catálogo y nada más, a la espera de que la semana que viene despidan a una de sus series más representativas.

Nuevos capítulos:

The Purge (T2)

Entra en catálogo:

600 kilos de oro puro

Al caer el sol

Ante el abismo

Asuntos sucios

Atrapa a un ladrón

Atrapa a un ladrón (T1)

Barbarella

Batalla en Seattle

Be Somebody

Blue Car

Cirque du Soleil: mundos lejanos

Cujo

El caso SK1

El charlatán

El día de los trífidos (Miniserie)

El fundamentalista reticente

El inglés que subió una colina pero bajó una montaña

El viaje de Max

En Tierra de Nadie (Miniserie)

Estación 19 (T1-T2)

Fuga de Alcatraz

Hell Ride

Hoods

JCVD

Jappeloup. De padre a hijo

Kon-Tiki

La Jungla

La reina Margot

Lejos del Fuego

Los cuatro truhanes

Los duelistas

Los fantasmas atacan al jefe

Marie Curie

Mi gato Angus, el primer morreo y el plasta de mi padre

Monsters: El Continente Oscuro

Muerte en la isla

Muertos Comunes

Mutante metálico

Más fuerte que el odio

Niños del paraíso

Nunca fuimos ángeles

One Child Nation

Pets, Robots & Melons | Animated Shorts for Adults

Pootie Tang

Quiero ser italiano

Raw (El show de Eddie Murphy)

Se ha escrito un crimen (T5-12)

Slow West

Sobreviviendo a la Navidad

Superhero Movie

Todas las cosas buenas

Two Lovers

Un paseo por el bosque

Un trabajo embarazoso

Valkiria

Viernes 13. 4ª parte: Último capítulo

Viernes 13. Parte V: Un nuevo comienzo

A p ple TV+

Y en cuanto a Apple TV+… Tres nuevos capítulos de tres de sus series, de las ocho que estrenaron la semana pasada en la puesta de largo del servicio. La buena noticia es que la historia de See continúa y no se queda en los tres capítulos iniciales.

Nuevos capítulos: