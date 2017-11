Adiós a House of Cards por el escándalo sexual de Kevin Spacey

Netflix ha anunciado la suspensión de la producción de House of Cards ante la deriva que está tomando la acusación contra la estrella de la serie, Kevin Spacey, por un presunto acoso sexual.

El pasado lunes, el líder en servicios de vídeo bajo demanda, anunció que la sexta temporada de este thriller-drama político creado por Beau Willimon, muy bien recibido por crítica y público, sería la última que llegaría a la pequeña pantalla.

Sólo un día después, un nuevo anuncio de Netflix y la productora Media Rights Capital, confirma que la situación es peor de la comentada con la suspensión de la producción de la sexta temporada. No sabemos si será temporal o definitiva, porque Netflix dice “hasta nuevo aviso, para tener tiempo de evaluar la situación actual”.

Situación provocada por la acusación de acoso sexual contra Kevin Spacey emitida por el también actor Anthony Rapp en unos hechos que habrían tenido lugar cuando tenía 14 años. La respuesta de Kevin Spacey declarándose gay y no negando las acusaciones no han tranquilizado el caso: “Honestamente, no recuerdo un encuentro que habría sucedido hace 30 años. Si me comporté como él describe, le debo la más sincera disculpa ante un comportamiento ebrio profundamente inapropiado”.

El caso salpica directamente a House of Cards porque Spacey es uno de los productores ejecutivos de la serie y el actor protagonista. Puede suponer el fin de su carrera y es imposible que la serie siga sin él.

La acusación llega después del escandalazo contra el productor estadounidense Harvey Weinstein, presuntamente un depredador sexual que abusó de decenas de mujeres aspirantes a actrices durante décadas.

Un caso que ha puesto a Hollywood contra las cuerdas. No es la primera vez que surgen este tipo de noticias, pero es la primera vez que está teniendo consecuencias sociales, comerciales y financieras.