Google quiere acelerar la web y lo hará a golpe de Chrome

Chrome es, por mucho, el navegador web más utilizado del mundo, tanto en el PC como en el móvil, y tal implantación puede mover montañas con meros detalles. Por ejemplo, señalando a aquellas páginas cuya carga es lenta, para escarnio de sus responsables. Esta es la idea que los desarrolladores de Chromium tienen en mente para acelerar la web, según cuentan en el blog del proyecto.

En resumen, Google quiere que las páginas carguen más rápido y para ello están creando herramientas con las que ayudar a los desarrolladores a conseguirlo. Pero también están pensando en medidas coercitivas, en el caso de que las páginas que cargan más lentas no se pongan las pilas, etiquetándolas para advertir al usuario que las visita.

La idea pasa por marcar aquellos sitios que no funcionan como debieran por motivos de diseño, teniendo en cuenta los tiempos de carga históricos. ¿Cómo lo harán? A las claras: indicándolo con una barra de carga de color azul y con un mensaje de «por lo normal carga lento», destacando para mal la labor de sus responsables.

Por el contrario, los sitios que carguen en tiempos óptimos recibirán una barra de carga verde y ninguna advertencia. El ejemplo se muestra en la siguiente imagen, de Chrome en Android.

Esto que están implementando los desarrolladores de Chromium -el grueso de los mismos, empleados de Google- se aplicará a través de Chrome, sobra decir, que es donde está el verdadero músculo para hacerlo. No obstante, se trata por el momento de una exploración abierta cuyo método final está por determinarse. Pero apuntan a ello y lo harán, más tarde o temprano.

En cierto modo es una medida similar a que la promovió Google a través de su buscador, penalizando a las páginas con tránsito no cifrado. Y como en ese caso, habrá partes perjudicadas, aun cuando la velocidad no suponga un gran perjuicio para el usuario, como no lo supone en lo que a seguridad respecta el acceder a un sitio en el que no se introduce ningún tipo de información confidencial.

Sea como fuere, parece que las cosas solo se mueven a base de fuerza y cuando Google quiere algo, suele conseguirlo.