Los esperados dispositivos de Realidad Aumentada de Apple ya tienen fecha de comercialización. El headset estaría disponible en 2022 mientras que las gafas inteligentes llegarían un año más tarde, según revela en una exclusiva The Information citando una inusual reunión de empleados de Apple.

El vicepresidente de Apple y responsable del equipo detrás del desarrollo AR y VR en la compañía, Mike Rockwell, dirigió con otros ejecutivos una presentación del dispositivo de realidad aumentada. En la misma, Rockwell ofreció detalles sobre el diseño y las características, aunque lo más importante es que también ofreció plazos concretos del programa de lanzamiento previsto por Apple.

Cabe destacar que la presentación se realizó ante una gran cantidad de empleados, con la asistencia suficiente para llenar el teatro Steve Jobs de 1.000 asientos, aunque no está claro si los participantes estaban trabajando en proyectos de AR directamente como parte del equipo o si se forman parte de otras áreas de la empresa.

La decisión de Apple de permitir una presentación interna tan grande es una buena señal para confirmar el cumplimiento del calendario de lanzamiento, ya que sería poco probable que Apple mostrase un producto inédito a tantos miembros del personal si el progreso en el desarrollo no fuera significativo en desarrollo.

Además de discutir las características del hardware propuesto, la presentación también incluyó vídeos y explicaciones relacionadas con cada uno y actualizaciones de otros equipos involucrados en el proyecto. La reunión, que tuvo lugar en octubre, era secreta y los asistentes debían envolver sus iphones con pegatinas a prueba de manipulaciones con códigos QR únicos para bloquear las cámaras.

Realidad Aumentada: solo falta Apple

Apple es una de los pocas grandes tecnológicas que faltan por entrar en el mercado del hardware de la realidad virtual/aumentada. Teniendo en cuenta lo anterior y que Tim Cook ha expresado más de una vez su entusiasmo por la realidad aumentada asegurando que esta tecnología “podía ser una idea tan grande como la del móvil inteligente”, creemos que solo es cuestión de tiempo.

Las inversiones de Apple han sido cuantiosas acumulando talento y tecnología. Compró PrimeSense, la firma que desarrolló la tecnología de sensores del Microsoft Kinect y otras startups dedicadas al AR como, Vrvana, Metaio y Flyby Media. Otro detalle interesante fue el ARKit, una de las novedades más interesantes en el lanzamiento de iOS 11, y más recientemente hemos visto la compra de Akonia Holographics.

Oficialmente no se conocen demasiados detalles, pero por lo que sabemos hasta la fecha los cascos AR de Apple tendrían características como:

Ofrecería una pantalla con resolución 8K.

Sería totalmente inalámbrico.

Su diseño sería similar al del Oculus Quest, pero fabricado con materiales más ligeros para mejorar la comodidad.

Incluirán características como escaneo 3D y detección humana avanzada.

Tendrá cámaras que permitirán a los usuarios ver personas paradas delante y detrás de objetos virtuales.

Tendrá capacidad para mapear las superficies, los bordes y las dimensiones de las habitaciones con mayor precisión que dispositivos actuales como HoloLens.

Estará gobernado por un sistema operativo propio denominado “rOS”.

No hay confirmación de la veracidad de la exclusiva de The Information, pero lo que es seguro es que los dispositivos de Realidad Aumentada de Apple llegarán al mercado con bastante retraso sobre lo previsto. Es difícil concretar si ha sido por las dificultades en su desarrollo o que simplemente Apple ha pensado que el mercado no estaba maduro. Puede haber un poco de todo, pero el reciente cierre de Daydream VR y los bajísimos niveles de ingresos del segmento VR/AR de lo que se suponía iba a ser una «revolución», dan la razón a lo segundo.