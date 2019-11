Google Stadia solo tendrá 12 juegos disponibles en su lanzamiento

El lanzamiento de Stadia, el esperado servicio de juego en la nube de Google, se producirá el 19 de noviembre. Su debut está a la vuelta de la esquina, y ya sabemos que en esa primera etapa solo estará disponible bajo el modelo de suscripción «Stadia Pro», que como os contamos en su momento tendrá un precio de 9,99 euros. En 2020 llegará el plan estándar, que permitirá jugar gratis en resolución 1080p.

Stadia fue toda una sorpresa, eso es innegable, Google supo jugar bien sus cartas y generó una gran expectación al hablar de juego en la nube con resolución 4K sin problemas de latencia, pero al final su debut va a ser bastante modesto. Desde el 19 de noviembre los suscriptores de este servicio podrán acceder a los siguientes juegos:

Assassin’s Creed Odyssey.

Destiny 2: The Collection.

GYLT.

Just Dance 2020.

Kind.

Mortal Kombat 11.

Red Dead Redemption 2.

Thumper.

Tomb Raider.

Rise of theTomb Raider.

Shadow of the Tomb Raider.

Samurai Shodown.

Hay nombres importantes, como Red Dead Redemption 2, Mortal Kombat 11, Assassin’s Creed Odyssey y la serie Tomb Raider, pero eso no cambia el hecho de que se trata de un catálogo muy limitado. Google ha confirmado que antes de terminar 2019 llegarán a Stadia otros 14 juegos:

Attack on Titan 2: Final Battle.

Borderlands 3.

Darksiders Genesis.

Dragon Ball Xenoverse 2.

Farming Simulator 19.

Final Fantasy 15.

Football Manager 2020.

Ghost Recon Breakpoint.

Grid.

Metro Exodus.

NBA 2K20.

Rage 2.

Trials Rising.

Wolfenstein: Youngblood.

Tenemos un total de 26 juegos disponibles para Google Stadia desde su lanzamiento hasta finales de año, entre ellos no vemos ningún bombazo que pueda animar al usuario a abandonar su consola o su PC para entregarse por completo al concepto de juego en la nube que propone el gigante de Mountain View, así que es probable que su acogida inicial acabe siendo un poco fría.

Os recuerdo que Stadia no funciona como PS Now o como el Game Pass de Xbox. En este servicio Google pone el hardware pero no lo juegos, lo que quiere decir que además de los 9,99 euros de suscripción mensual el usuario tiene que añadir el coste de los juegos que decida comprar. Su precio será prácticamente el mismo que tienen las versiones digitales para PC y consolas.

La idea es, en general, la misma que hemos visto en GeForce Now de NVIDIA, aunque con una excepción importante, y es que ésta última permite utilizar directamente los juegos que tengamos asociados a diferentes cuentas de distribuidores digitales, como Steam, por ejemplo.