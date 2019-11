The Witcher confirma segunda temporada y espada

Todavía no se ha estrenado su primera temporada, y The Witcher ya ha confirmado la renovación para filmar una segunda temporada bajo el brazo y exclusividad de Netflix. Y es que más allá del gran éxito de sus novelas y videojuegos, esta serie apunta a cubrir el enorme hueco tras el final de Juego de Tronos.

Tal y como hemos ido adelantando durante todos estos meses, The Witcher se centrará en ofrecer una adaptación fidedigna de las novelas originales de Andrzej Sapkowski, por lo que encontraremos algunas discordancias con lo presentado en los juegos de CD Projekt RED.

Sin embargo, una de las mayores quejas de los fans, la ausencia de la segunda espada de plata del brujo, parece ser el principal reclamo para esta segunda temporada, cuya presencia nos augura una mayor presencia de bestias y un mayor despliegue de efectos visuales.

Y es que, con hasta siete temporadas en mente, parece ser que la trilogía de juegos también acabará tomando parte del protagonismo en la historia de la serie. No obstante, Netflix ya ha demostrado tener una especial mano dura con los programas que no cumplen con sus expectativas, por lo que sólo el tiempo dirá si realmente The Witcher termina como una de sus mayores apuestas de originales, o una nueva desilusión para sus seguidores.

En cuanto al elenco, por el momento no se han confirmado nuevas apariciones para esta segunda temporada, manteniéndose el protagonismo alrededor de Henry Cavill, Freya Allan y Anya Chalotra, que darán vida a Geralt, Ciri y Yennefer respectivamente.

Con otros ocho nuevos capítulos, por desgracia, parece que tendremos que esperar hasta 2021 para volver a ver al brujo en pantalla, una espera quizás demasiado larga desde la primera temporada de The Witcher, que hará su estreno oficial en todo el mundo, disponible al completo desde el momento de salida, a partir del próximo 20 de diciembre.