Llegan buena noticias para los usuarios que esperan que los PC con ARM sean una alternativa de uso a la arquitectura x86, al menos en algunos segmentos de mercado como pueden ser los 2 en 1, convertibles y portátiles básicos.

El primer anuncio es oficial y habla de lanzamiento de la versión para ARM64 del nuevo navegador de Microsoft, Edge Chromium. De momento está disponible en el canal «Canary», pero los desarrolladores prometen que llegará pronto a canales más estables, Dev y Beta.

El navegador Edge original integrado en Windows 10 siempre ha soportado ARM64 de forma nativa. Pero hasta ahora, aquellos que probaron el nuevo desarrollo basado en Chromium no habían podido ejecutarlo de forma nativa en ARM, solo podían ejecutar la versión x86 en emulación. Ahora, los usuarios finalmente podrán usar este Edge Chromium nativo.

Si bien la mayoría de las aplicaciones x86 de 32 bits funcionan relativamente bien mediante virtualización en procesadores ARM, los navegadores no lo hacen. La explicación es que este tipo de software genera código en tiempo real, lo que dificulta el almacenamiento en caché. Ello significa que para que Windows sobre ARM sea realmente viable, debe tener navegadores nativos.

Hasta ahora, los únicos navegadores web que funcionaban de forma nativa en un PC con ARM eran Edge Spartan y Firefox. Edge es ahora el primer navegador basado en Chromium que tiene una versión nativa ARM64 nativo. Por el momento está disponible en el canal «Canary». Se espera su paso a Dev y Beta próximamente, mientras que tendremos que esperar hasta 2020 para la versión estable. Para el próximo año se espera también la disponibilidad de Chrome.

La verdad es que son un lanzamiento inexcusable para Microsoft si de verdad quiere posicionar la plataforma Windows 10 sobre ARM en la sociedad que ha creado con Qualcomm. Los navegadores web son hoy una de las principales aplicaciones de cualquier equipo. Y el novísimo Surface Pro X, el dispositivo estrella de esta plataforma lo necesita ‘como el comer’.

We’re pleased to announce that Microsoft Edge for ARM is now available in the Canary channel! Canary is now built natively for the ARM64 architecture that powers some Windows 10 devices, including the new Surface Pro X. It will soon come to the Dev and Beta channels as well. pic.twitter.com/cKg1H3Utfd

— Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) November 13, 2019