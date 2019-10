Tráiler final de Star Wars: The Rise of Skywalker con fin de la historia, que no de la saga

Disney ha publicado el tráiler final de Star Wars: The Rise of Skywalker, el Episodio IX que completará la actual trilogía. Si eres un fan de la «Guerra de las Galaxias» no te preocupes, acaba una historia, pero no la saga. El gigante del entretenimiento tiene que monetizar el pastizal pagado por Lucas Film.

Si el último vídeo promocional de Star Wars: The Rise of Skywalker supone un indicador, los guionistas responderán finalmente al mayor misterio de la franquicia desde 2015: ¿Quién es Rey? Internet está lleno de teorías sobre su origen y finalmente lo sabremos. Después de ver el doble sable láser color rojo en el anterior tráiler nos preguntamos si terminará pasándose al lado oscuro… Lo mismo que Kylo Ren. ¿En qué lado de la Fuerza terminarán cayendo?

La película abordará la relación tóxica entre ambos y veremos a otros como Finn o Poe y los superclásicos como Mark Hamill, Billy Dee Williams (como Lando Calrissian) y Carrie Fisher, quien regresará a través del uso de imágenes filmadas en 2016 antes de su prematuro fallecimiento. Será la actuación final de Leia Organa, así que lleva pañuelos.

También sabemos que la historia transcurre un año después de los eventos de The Last Jedi. Los pocos supervivientes de la Resistencia se enfrentarán a la Primera Orden una vez más, y el «antiguo conflicto entre los Jedi y los Sith» alcanzará su clímax. El tráiler también ofrece algunas pistas del final como una grandiosa batalla donde participará el Halcón milenario. Hay cameos del Emperador Palpatine (su sombra y silueta es palpable en el tráiler) y seguramente veremos la aparición de grandes malotes como Darth Vader.

Ya lo dijo JJ Abrams recientemente. «Los finales son lo que más me asusta. Se trata de cerrar la trilogía de una manera que sea emocional y significativa y también satisfactoria en términos de responder [tantas] preguntas como sea posible. Si dentro de unos años alguien está viendo estas películas, las nueve, deberán ver una historia lo más coherente posible».

Star Wars: The Rise of Skywalker llegará a los cines el 20 de diciembre (19 de diciembre si quieres estar entre los primeros en verlo), pero puedes reservar tu butaca ahora mismo en algunas regiones. O quizá ya no, porque la preventa se abrió anoche y en una hora la película había batido el récord establecido por Avengers: Endgame en el sitio de venta de boletos Atom Tickets, con un 45% más de entradas vendidas.

Los que tengan la suerte de asistir a estos eventos premium recibirán un pin conmemorativo de la «Noche de apertura» y otros premios. Además, los fans que asistan al maratón de Star Wars con el visionado de las otras ocho películas de la saga recibirán una manta exclusiva. Disney va a tirar la casa por la ventana en cuanto a la promoción de la película por todo el mundo. Apunta a nuevo récord de taquilla.