Google Stadia consume 20 GB de datos en una hora jugando en 4K

Era uno de los momentos más esperados del año, pero al final ha estado rodeado por una fuerte polémica. El lanzamiento de Google Stadia no solo no ha cumplido con las expectativas, sino que además ha confirmado que ni siquiera el gigante de Mountain View está capacitado para ofrecer un servicio de juego en la nube verdaderamente interesante.

Justo ayer tuvimos la oportunidad de ver que los medios coinciden, Google Stadia tiene potencial pero está todavía muy verde y hay muchas cosas que mejorar. La calidad de imagen y los ajustes gráficos de los juegos quedan claramente por debajo de una Xbox One X, lo que confirma que no ofrece 4K real y que reduce los ajustes para equilibrar la experiencia de juego, un problema al que debemos sumar otros como la latencia y la imposibilidad de jugar a más de 1080p y 60 FPS si no tenemos un Chromecast Ultra.

A todo eso debemos añadir el precio de los juegos, que es el mismo de sus versiones para consola, una latencia tan elevada que llega a afectar a la experiencia de juego (cosa que Google dijo que no ocurriría) y un consumo de datos mareante. Según las pruebas que han realizado en Venturebeat un minuto de juego en 1080p supone un consumo de unos 100 MB de datos, mientras que una hora en dicha resolución puede derivar en unos 5 GB de datos consumidos. Si subimos la resolución a 4K y 60 FPS tenemos consumos de hasta 20 GB por hora.

Esto debemos ponerlo en relación con la calidad de imagen a la que hemos hecho referencia. Los consumos que hemos dado aplican a juegos que no ofrecen la misma calidad que tendrían funcionando en 4K real, algo que permite reducir el consumo de ancho de banda y ofrecer, como dijimos una experiencia más equilibrada. Una mayor nitidez y una calidad de imagen superior redundaría en un consumo de datos todavía mayor.

Iremos viendo cómo evoluciona Google Stadia, y también cómo reaccionan sus principales rivales. No hay duda de que el juego en la nube tiene sus ventajas y que para una buena parte de los aficionados al gaming puede ser una opción interesante, ya que elimina el coste del hardware de la ecuación, pero a día de hoy la experiencia sigue sin ser lo bastante buena como para justificar realmente su existencia. En el caso del servicio de Google el hecho de tener que pagar 9,99 euros al mes por utilizar sus servidores y comprar aparte los juegos actúa como un importante freno de cara a su adopción temprana, una situación que cambiará con la llegada del plan gratuito en 2020.