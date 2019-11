Una brecha de seguridad en OnePlus expone datos importantes de sus usuarios

OnePlus ha conseguido hacerse un hueco entre los smartphones tope gama, siendo uno de los referentes dentro de Android, sin embargo, parece que en seguridad no ofrece el mismo nivel que el hardware y el software incluido en sus dispositivos, ya que ha vuelvo a ser víctima de una brecha de datos.

El equipo de seguridad de OnePlus ha publicado en los foros oficiales de la compañía un aviso sobre una brecha mediante la cual se han expuesto los datos de una cantidad limitada de sus usuarios, abarcando el nombre, el número de teléfono, el email y la dirección de envío, los cuales han podido ser accedidos por un tercero no autorizado. De momento no se ha publicado ni una aproximación de la cantidad de afectados por la brecha, aunque al parecer no son todos los clientes.

No se trata de la primera brecha de datos que sufre OnePlus, ya que el año pasado padeció otra en la que se filtraron las tarjetas de crédito de unos 40.000 clientes. Si bien ahora no se ha filtrado ninguna información de pago, igualmente se han expuesto datos bastante comprometedores que pueden obligar a algunos a cambiar su número de teléfono para evitar ser localizables. El fabricante chino ha hecho hincapié en que los usuarios tengan mucho cuidado con el correo que reciban porque les podría llegar phishing, y en caso de que ocurra, avisarles cuanto antes para puedan tomar medidas.

OnePlus ha comentado que el fallo de seguridad que ha expuesto los datos de sus usuarios ha sido parcheado y que está endureciendo sus prácticas de seguridad internas para asegurarse de que no vuelva a haber más brechas de datos, además de haberse puesto en contacto con las autoridades para encontrar los responsables. A todo esto se suma un programa de recompensas que será anunciado a finales de diciembre para hallar más vulnerabilidades y corregirlas antes de que aparezcan otros actores maliciosos que exploten los posibles fallos de seguridad presentes en sus sistemas.

A pesar de fabricar unos de los smartphones Android tope gama de referencia, la seguridad ofrecida por OnePlus ha sido puesta en entredicho en más de una ocasión. A las mencionadas brechas de datos se suman las acusaciones de utilizar el portapapeles del sistema para enviar datos a un servidor de Teddy Mobile.