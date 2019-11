El cementerio de Google: si no funciona, al hoyo

Si bien Google es conocida por ser una megaempresa con centenares de proyectos en marcha, la mayoría de la gente no suele conocer mucho más allá de sus grandes éxitos, léase el buscador, Gmail, YouTube, Android, Chrome… y un largo etcétera. Pero es que son muchos más, sin contar los que se van quedando por el camino, que son otros tantos. De recoger su paso por este mundo se encarga The Google Cemetery, es decir, el cementerio de Google.

No es una novedad, pero un año más se está volviendo a viralizar este curioso sitio web cuya única utilidad es saber el número de proyectos de Google que han pasado a mejor vida o aquellos que están a las puertas de hacerlo, incluyendo algunos que fueron anunciados a bombo y platillo, pero que no terminaron funcionando; u otros que aun funcionando no servían a los intereses de la compañía, como se ha demostrado en más de una ocasión.

En el grupo de los primeros, los que se prometía grandes éxitos pero quedaron en nada, tenemos ejemplos -algunos de los cuales solo recordarán los aficionados a la tecnología que seguían las noticias en su momento- como Google Buzz, Orkut o la más conocida Google+, todos fracasos en el terreno social; como fue un fracaso Google Wave, un sistema de colaboración que tan pronto despertó el interés como lo perdió.

Por otro lado, el gigante de Internet también se ha deshecho a lo largo del tiempo de proyectos muy queridos y usados que simplemente no deseaban mantener, como el lector de noticias Google Reader, que reemplazaron tarde y mal con un Google Currents que igualmente acabó desapareciendo; la página de inicio personalizable iGoogle; o el gestor de imágenes Picasa, al que finalmente sí han sabido suplir con Google Fotos.

Y entre uno y el otro grupo, un poco de todo: de la previsible muerte de Google Video en favor de YouTube, a otro tanto de lo mismo con Inbox en favor de Gmail, servicios de mensajería varios como Google Talk primero y Hangouts después (en 2020 cierra sus puertas); o aplicaciones como Google Trips o las propias del navegador Chrome. O el último en anunciarse, el servicio de impresión Google Cloud Print, que dejará de funcionar en diciembre de 2020.

En total, desde que Google como compañía iniciase su andadura, son 164 las «muertes» que contabilizan en el cementerio de Google, lo cual se traduce en un ciclo de vida medio de cuatro años cuando el proyecto en cuestión no funciona.

Si eres curioso y te interesa el tema, no dejes de echar un vistazo por The Google Cemetery, donde encontrarás estos y más datos, así como alternativas a los proyectos finiquitados y hasta la posibilidad de suscribirte para que te avisen cada vez que Google cercena un nuevo proyecto.