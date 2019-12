La aplicación de mensajería privada Signal llega al iPad

La aplicación de mensajería y VoIP Signal es una de las más populares entre los usuarios que buscan comunicaciones privadas con cifrado de extremo a extremo y aunque se ha hecho esperar, su nueva versión para iOS estrena por fin soporte para iPad.

En efecto, Signal todavía no estaba disponible para iPad como correspondería, pero la llegada de su versión 3.0 para iOS ha cambiado esto. Una vez la instales, podrás configurar tu tablet como uno de los dispositivos conectados al servicio de mensajería con el que poder enviar y recibir mensajes. Tan sencillo como eso.

Otras novedades de esta versión incluyen un rediseño de la aplicación específico para adaptarse a la pantalla y uso del iPad tanto en vertical como el horizontal, calcado al de la versión de Signal para PC (Linux, macOS y Windows), así como correcciones y pequeñas mejoras en sus funciones corrientes.

Por lo demás, no hay nada destacado en esta versión de Signal de lo que no disfruten ya sus usuarios en otras plataformas. Y sí, puede que este no sea el servicio/aplicación más popular de su categoría, pero es uno de los más reconocidos y no solo por lo que ofrecen, sino por su tecnología de fondo.

Signal se basa en un protocolo de transmisión segura con el mismo nombre y su impacto en el segmento de las aplicaciones de comunicaciones es importante, ya que gracias a ser software de código abierto ha sido utilizado, por ejemplo, por Facebook para WhatsApp y Messenger, por Microsoft para Skype y por Google para Allo.

Ahora bien, ¿qué es mejor, usar la app propia de Signal o cualquiera de las alternativas mencionadas? Como suele pasar, dependerá de lo que necesites. Sin embargo, si te lo puedes permitir, la aplicación de Signal es, a diferencia del resto, software de código abierto. Y si te preocupa tu privacidad, este es un factor a tener en cuenta.