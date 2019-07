Aplicaciones y servicios de Google dominan ampliamente la Internet mundial. Por lo general, de gran calidad y de uso gratuito, se han convertido en imprescindibles para centenares de millones de usuarios que los usamos a diario. Pero, ¿Se puede vivir sin Google? ¿Hay alternativas? ¿Deben buscarse?

La mayoría de aplicaciones y servicios de Google son de uso gratuito, pero no son «gratis» y tienen un coste: tus datos y el rastreo de actividad, «oro» puro en esta era tecnológica. Tengamos en cuenta que nadie regala nada y Google no es una organización sin ánimo de lucro, sino una empresa cotizada que se debe a sus accionistas. Google no se esconde, es su negocio principal y los monetiza como nadie como la compañía de publicidad más grande del mundo.

Cualquier compañía grande o pequeña maneja datos de usuario, si bien hay distintos grados de uso entre ellas, objetivos distintos y también de transparencia a la hora de informar a los usuarios de la recopilación de datos y su manejo. Vaya por delante que Google no es el único gigante tecnológico que recopila datos. Lo hace Microsoft con Windows 10 y Office, lo hace Amazon con todo tipo de productos y qué podemos decirte que no sepas de redes sociales como Facebook y sus prácticas, la peor empresa en este apartado de todo el ámbito tecnológico.

Así las cosas y en medio de un gran debate sobre la privacidad, recolección y tratamiento de datos, hay usuarios que buscan alternativas a los servicios de Google (y al resto de soluciones de grandes tecnológicas). No es sencillo. Hay que abandonar la zona de confort que proporciona el gigante de Internet y molestarse en probar otras alternativas. Algunas de ellas son excelentes, otras no tan buenas, pero si estás interesado adelante con el amplio repaso que con enfoque en la privacidad te ofrecemos.

Alternativas a Google Chrome

Chrome es el líder absoluto en la navegación web de escritorio, pero las alternativas están ahí y algunas son bien conocidas.

Firefox – El único de código abierto entre los grandes navegadores y el más enfocado a la privacidad del usuario. Puede reforzarse con una variedad de complementos de privacidad y bloquear el seguimiento.

Tor browser – Versión reforzada del anterior y respetuosa con la privacidad sin necesidad de complementos, porque ese es su enfoque.

Brave browser – Otro buen navegador aunque menos conocido. Creado con protecciones de privacidad integrado, si bien está basado en Chromium, al igual que Chrome.

Waterfox – Es una bifurcación de Firefox que está configurada para tener más privacidad de manera predeterminada, con la telemetría de Mozilla eliminada del código.

Iridium – Otro basado en Chromium con numerosas mejoras de privacidad y seguridad .

GNU IceCat : un fork de Firefox de la Free Software Foundation.

Alternativas a Google Search

El motor de Google registra tu dirección IP, términos de búsqueda, agente de usuario y, a menudo, un identificador único que se almacena en las cookies. Hay alternativas además de otros grandes como el Bing de Microsoft o Yahoo!.

DuckDuckGo – La gran alternativa para los que buscan privacidad ya que no utiliza rastreo o anuncios segmentados. Sí registra los términos de búsqueda, pero tiene una política de cero intercambio.

Searx – Un metabuscador versátil y muy amigable con la privacidad.

Qwant – Un motor de búsqueda privado con sede en Francia.

MetaGer – Un motor de búsqueda privado con sede en Alemania.

StartPage – Proporciona resultados de búsqueda de Google, pero sin su seguimiento.

SwissCows : un motor de búsqueda privado de seguimiento cero ubicado en Suiza y alojado en una infraestructura segura en ese país.

Mojeek : el único motor de búsqueda verdadero (en lugar del motor de metabúsqueda) que tiene su propio rastreador e índice. Sede en Reino Unido.

Givero : con sede en Dinamarca, Givero ofrece más privacidad que Google y combina la búsqueda con donaciones caritativas.

YaCy : un motor de búsqueda descentralizado y de código abierto.

Alternativas a Gmail

El cliente de correo web de Google es fantástico y a mucha distancia el más usado del mercado, pero todo lo que haces en él es recopilado. Cada correo electrónico, archivo, adjunto e imagen, proporciona a la compañía una visión de tu vida privada y contactos personales que usa para publicidad y marketing. Además de otro similar y también gratuito como Outlook:

Mailfence – Sede en Bélgica – 500 MB gratis; 20 GB Pro

Tutanota – Sede en Alemania – 1 GB gratis; 10 GB Pro

Mailbox.org – Sede en Alemania – 2 GB de almacenamiento

ProtonMail – Sede en Suiza – 500 MB gratis; 5 GB Pro

Runbox – Sede en Noruega – 30 días de prueba gratis; 1 GB – 25 GB (planes de pago)

Posteo – Sede en Alemania; 1 € / mes con ventana de reembolso de 14 días.

1 € / mes con ventana de reembolso de 14 días. StartMail – Con base en Países Bajos; 5 euros / mes con 7 días de prueba gratis

5 euros / mes con 7 días de prueba gratis CounterMail – Desarrollo sueco por 4 euros / mes con 7 días de prueba gratis

Thexyz – Base en Canadá; 1,95 euros / mes con ventana de reembolso de 30 días

Alternativas a Google Drive

El servicio de almacenamiento en nube de Google no tiene la cuota de mercado de los servicios anteriores en su segmento, pero es usado directamente por millones de usuarios y otros muchos más sin ni siquiera saberlo al almacenar en él archivos de otras de sus aplicaciones y servicios. Además de otros como OneDrive o Dropbox (populares, pero no amigables con la privacidad):

Nextcloud – Servicio de código abierto para compartir archivos y colaborar, con sede en Alemania.

Sync – Con sede en Canadá, ofrece una solución de almacenamiento en la nube segura y cifrada para empresas y particulares.

TeamDrive – Una opción de copia de seguridad en la nube y sincronización de archivos orientada a empresas con base en Alemania.

ownCloud – Plataforma alemana de comunicaciones y de intercambio de archivos de código abierto y autohospedado.

Tresorit – Otra opción de almacenamiento en la nube fácil de usar con sede en Suiza. Ofrecen cifrado del lado del cliente, pero utilizan servidores de Microsoft Windows, lo que puede ser un inconveniente para lo que buscamos.

Alternativas a Google Docs / Apps

Suite ofimática y de colaboración que junto a Microsoft Office domina el mercado. Algunas alternativas:

LibreOffice – Suite local de origen, pero muy capaz para la mayoría de usuarios. Gratuita, de código abierto y con el añadido de la función OnLine en las últimas versiones.

CryptPad – Alternativa gratuita centrada en la privacidad con un cifrado sólido.

Etherpad – Editor en línea para colaboración, de código abierto y auto hospedado.

Zoho Docs – Otra buena alternativa de Google Docs con una interfaz limpia y gran funcionalidad, pero no es la mejor en aspectos de privacidad.

Cryptee – Plataforma centrada en la privacidad para el almacenamiento y edición de fotos y documentos. Es de código abierto y basado en Estonia.

Apache OpenOffice – Otra buena suite de ofimática de código abierto.

Alternativas a YouTube

Como Android, Gmail o Maps, YouTube no tiene rival como mayor portal de vídeos mundial. Las alternativas no son tan explícitas como las de otros servicios.

Vimeo – La más conocida y usada tras YouTube. Mucho vídeo musical, su gran servicio es Vimeo Plus, pero es de pago.

Dailymotion – Francesa propiedad de Vivendi. Menos vídeos comerciales y más de usuarios y creadores independientes semiprofesionales.

Bitchute – Pequeña plataforma basada en P2P (BitTorrent) para limitar el uso del inmenso ancho de banda necesario para almacenar y servir vídeos.

Otros menos conocidas son:

Alternativas a Google Analytics

Una herramienta para analítica web que se ha convertido en -casi- imprescindible para muchos administradores de sitios web teniendo en cuenta el dominio de Google en Internet. Ofrece una información amplísima del tráfico, audiencia, rendimiento, contenidos visitados, conversiones para comercio electrónico y un larguísimo etc. Si ejecutas campañas de Google Adsense será difícil no usar Analytics, pero hay opciones más respetuosas con la privacidad:

Matomo (anteriormente Piwik) es un gran programa analítico de código abierto que respeta la privacidad de los visitantes al anonimizar y truncar las direcciones IP de los visitantes. Es el único servicio de análisis que está certificado para respetar la privacidad del usuario.

Clicky es otra alternativa, pero no tiene las protecciones de privacidad incorporadas de Matomo.

Fathom Analytics es una alternativa de código abierto para Google Analytics.

AT Internet es un proveedor de análisis con sede en Francia y más de dos décadas de funcionamiento totalmente compatible con la GDPR europea y con todos los datos almacenados en servidores franceses

Alternativas a Google Maps

El servicio de información geográfica es otro de los servicios de Google de alta calidad, gratuito y usado por decenas de millones de usuarios. Hay alternativas tanto en el escritorio como en el móvil.

OpenstreetMap – Es la alternativa más clara en el escritorio. Un proyecto colaborativo para crear mapas libres y editables distribuido bajo licencia copyleft, ODbL.

OsmAnd – Basada en los datos del anterior, es una aplicación de mapas gratuita y de código abierto para Android e iOS.

Maps (F Droid) – Usa datos de OpenStreetMap (fuera de línea).

Here WeGo – Ofrece buenas soluciones de mapeo tanto para PC como para dispositivos móviles con su aplicación.

Maps.Me – Otra opción gratuita tanto para Android como para iOS, pero ésta no exenta de recopilación de datos.

MapHub también se basa en datos de OpenStreeMap y no recopila ubicaciones ni direcciones IP de usuarios.

Alternativas a Google Play Store

La mejor alternativa a la tienda oficial de apps de Google para Android es F-Droid combinado con la tienda de Yalp. F-Droid es un catálogo instalable de aplicaciones FOSS (software libre y de código abierto) para la plataforma Android, mientras que Yalp permite descargar apps de Google Play Store directamente como archivos APK. Otras alternativas son:

Aptoide – Un mercado independiente para aplicaciones de Android.

APKMirror – Una biblioteca de archivos APK cargados por diferentes usuarios (Sumo cuidado en su uso).

Aurora Store – Un tenedor de la tienda Yalp.

Alternativas a Google Calendar

El cliente de calendario no es lo mejor de Google, pero es simple, funciona bien y como el resto se integra con otros servicios. Entre las alternativas podemos citar:

Lightening Calendar es una opción de calendario de código abierto desarrollada por Mozilla y compatible con Thunderbird y Seamonkey.

Etar – Código abierto y respetuoso con la privacidad.

TAPIRapps. Muy similar al anterior.

KIN Calendar. Sencillo de usar y conectable con cuenta Google, pero recopila datos de usuario.

Fruux. Calendario, contactos y tareas. También recopila datos de usuario

Para aquellos que desean una solución combinada para las funciones de correo electrónico y calendario, estos proveedores lo ofrecen:

Alternativas al traductor de Google

Tampoco es el mejor desarrollo de Google y hay aplicaciones mejores y más respetuosas con la privacidad.

DeepL – Poco conocida fuera de círculos profesionales es la gran alternativa, muy interesante por la calidad de las traducciones y la confidencialidad absoluta sobre los textos que traduce.

Linguee – No permite publicar grandes bloques de texto como DeepL, pero ofrece traducciones muy precisas para palabras o frases individuales, junto con ejemplos de contexto.

Swisscows Translate – Un buen servicio de traducción que soporta muchos idiomas.

Alternativas a Chrome OS

Windows y macOS tienen combinados una cuota de mercado en sistemas de escritorios del 96%. Poco queda para el resto y aunque podríamos listar una decena de sistemas libres, la única alternativa real la tenemos en:

Linux. Libre, gratuito y con un montón de distribuciones distintas. La mayoría se pueden instalar en un equipo que incluya Chrome OS.

Tails – Basado en Linux, es uno de los más significados en privacidad al enrutar todo el tráfico a través de la red Tor.

QubesOS – Recomendado por Snowden, gratuito y también de código abierto.

Alternativas a Android

Actualmente, no hay alternativas que podamos considerar reales a Android que merezcan ese nombre, más allá de pasar al iOS y los iPhones y entrar en el círculo cerrado que exige Apple. Muerto Windows Phone, los otros «linux móviles» que prometían (Firefox OS, Tizen OS, Ubuntu, Sailfish, webOS…) se han ido quedando por el camino o hay poquísimo mercado al que acudir. Por señalar algunas:

LineageOS – Sistema gratuito y de código abierto para teléfonos y tablets con base en Android.

Ubuntu Touch – Una versión móvil del sistema operativo Ubuntu. Prometedor en su momento, hoy sin futuro en Mozilla.

Plasma Mobile – Sistema operativo de código abierto basado en Linux con desarrollo activo.

Sailfish OS – Otro SO móvil de código abierto basado en Linux.

Replicant – Distribución de Android gratuita con énfasis en la libertad, la privacidad y la seguridad.

/e/ – Otro proyecto de código abierto con un enfoque en la privacidad y la seguridad.

Purism – Un proyecto abierto enfocado a la privacidad para el smartphone Librem 5 con base en Ubuntu Touch. Estará disponible el próximo trimestre.

Alternativas a otros servicios de Google

Google Photos. No es lo mejor de Google, pero ha mejorado mucho. Entre las alternativas podemos citar a Piwigo (gratuito y de código abierto) y a Lychee, otro servicio de gestión de fotos de código abierto y auto hospedado.

Google Hangouts. El servicio de mensajería tampoco es lo más popular de Google y hay alternativas mucho mejores como Wire, Signal, Riot o el mismo Telegram.

Google Domains. Frente al servicio de registro de dominios podemos señalar otros como Namecheap o Njalla.

Google Form. JotForm es una solución gratuita on-line frente a la herramienta de formularios de Google.

Google Keep. Joplin y Standard Notes son dos grandes alternativas, gratuitas, de código abierto y enfocadas a la privacidad para toma de notas.

¿Qué propones tú como alternativa a los servicios de Google?

En la era de la conectividad total en la que vivimos la privacidad al 100% es sencillamente imposible e instalar cualquier tipo de software supone la entrega de una parte de ella. Incluso trabajando con servicios de pago, hay que realizar un ejercicio de confianza en el tratamiento de los datos que vaya a realizar el fabricante.

Por las críticas y demandas que se van acumulando el tratamiento de datos no es -como mínimo- lo transparente que debería. Por no hablar de la preocupante conexión con las agencias gubernamentales o por el tratamiento de los proveedores de servicios a Internet por donde pasan todos nuestros datos y comunicaciones. No, Google no es la única empresa cuestionada (ni mucho menos) y te recomendamos acceder a la página web Mi Cuenta donde pone a disposición de sus usuarios la posibilidad de controlar los datos que recoge en sus plataformas y decidir qué hacer con ellos.

Ciertamente es muy difícil prescindir de los servicios y aplicaciones de Google (muchas, buenas y gratuitas), pero las alternativas existen. ¿Cómo lo ves? ¿Es posible prescindir de Google? ¿Los datos son el precio a pagar por software y servicios gratuitos? ¿Qué hay de real y qué de paranoia? ¿Qué alternativas usas tú?