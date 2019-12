Las zonas muertas son aquellos lugares de un hogar u oficina en los que la conexión Wi-Fi no llega, o lo hace de una manera tan pobre que no es posible conectarse a Internet. Es un problema muy grave, pero por suerte hay una serie de pasos que podemos dar para mejorar el alcance de nuestra conexión Wi-Fi sin tener que gastar dinero.

En este artículo vamos a ver los más importantes y os explicaremos todo lo que debéis saber para mejorar el alcance de vuestro Wi-Fi en unos minutos, y sin tener que entrar en complicadas configuraciones ni asumir riesgos de seguridad que puedan acabar siendo contraproducentes.

Como siempre si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaremos a resolverla. Sin más, empezamos.

1.-Primer paso para mejorar tu Wi-Fi: cambia el router de posición

Es uno de los pasos más básicos pero también uno de los más importantes. Mover el router puede ayudarnos a acabar por completo con una o varias zonas muertas, y también nos permitirá mejorar la calidad de la conexión en determinados lugares.

Antes de llevar a cabo este paso es importante tener claro a qué lugares queremos que llegue mejor la conexión Wi-Fi, y actuar en consecuencia. Por ejemplo, si queremos que llegue mejor a una habitación que está en la segunda planta y ubicada a la izquierda es recomendable colocar el router en una posición elevada y orientarlo ligeramente a la izquierda.

Ten en cuenta que si desvías demasiado un router de una posición central puedes acabar resolviendo una zona muerta pero crear otras en el proceso, así que mucho cuidado. También puedes jugar con la orientación de las antenas.

2.-Los obstáculos: entiende su importancia y toma medidas

El Wi-Fi está formado por ondas de radio, y como tal es propenso a sufrir los efectos de los obstáculos que encuentre por el camino. La presencia de muros y de puertas puede reducir de forma notable su alcance, y los electrodomésticos generan interferencias importantes.

Si colocamos el router en una zona donde hay muchos obstáculos el alcance del Wi-Fi será limitado, pero podemos mejorar la situación con dos pasos muy sencillos. El primero supone cambiar de sitio el router o los electrodomésticos que puedan afectar a la señal, y el segundo es abrir puertas y mover cualquier obstáculo que pueda limitar su alcance.

En algunos casos algo tan simple como mantener las puertas abiertas y colocar el router cerca de ellas puede acabar por completo con una zona muerta.

3.-Mejorar el Wi-Fi obliga a conocer el valor de sus estándares

Seguro que has oído hablar del Wi-Fi 4 y del Wi-Fi 5, ¿verdad? Si es así seguramente sabrás que el primero ofrece velocidades más lentas y que es más propenso a las interferencias, y puede que creas que por eso debes intentar aprovechar siempre tu conexión Wi-Fi 5.

No te vamos a mentir, es lo más sensato en la mayoría de los casos, pero el Wi-Fi 4 tiene un alcance mayor y puede marcar la diferencia entre tener conexión a Internet o no tenerla cuando nos movemos en distancias muy marcadas, así que no descartes este estándar.

Si te encuentras en una zona muerta donde solo has intentado conectarte a la red Wi-Fi 5 prueba a hacerlo en la red Wi-Fi 4. Como hemos dicho tiene mayor alcance y llega a lugares más alejados.

¿Qué hago si nada de esto funciona?

En caso de que nada de lo que te hemos dicho haya funcionado no tendrás más remedio que empezar a pensar en comprar un repetidor Wi-Fi. Este tipo de dispositivos permiten ampliar una red inalámbrica de una manera sencilla, rápida y económica.

No tendrás que entrar en complicadas configuraciones, ya que se integran perfectamente en cualquier red, son dispositivos con un funcionamiento «plug and play» y nos permiten mantener todos los ajustes de nuestra red, incluido tanto el nombre como la contraseña.

Actualmente podemos encontrar una gran cantidad de modelos con precios distintos, pero lo más recomendable es que busques soluciones de doble banda compatibles con Wi-Fi 4 y Wi-Fi 5, ya que te permitirán disfrutar de una experiencia de uso verdaderamente óptima.

