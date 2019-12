Primeras imágenes del rodaje de Avatar 2

El equipo detrás de Avatar 2 ha anunciado la finalización del rodaje de la película. Es la primera de las cuatro secuelas programadas del original de ciencia ficción de James Cameron que se convirtiera en 2009 en la más taquillera de la historia del cine hasta que este año fuera superada por Avengers: Endgame.

Para celebrar el hito de producción, el equipo ha compartido un «adelanto» en Twitter de uno de los sets empleados para el rodaje, donde podemos ver parte de la nave nodriza Sea Dragon, una especie de portaaviones submarino gigante que llevará otras naves en su interior y que parece tendrá bastante relevancia en la película.

That’s a wrap, Na’vi Nation! 💙

It’s our last day of live-action filming in 2019, and we’re celebrating with a sneak peek. 👀

Check out this photo of the aft well deck section of the Sea Dragon, a massive mothership that carries an array of other sea-going craft in the sequels. pic.twitter.com/AXgAve6aTG

— Avatar (@officialavatar) November 29, 2019