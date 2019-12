Descubre cuáles han sido los contenidos más populares de la Play Store en 2019

Google ha publicado las clasificaciones por categorías sobre los contenidos favoritos de la Play Store durante el todavía presente año 2019. Aquí no solo se abarcan las aplicaciones para Android, sino también películas, series y libros que se pueden adquirir o visualizar a través de la mencionada tienda digital.

En las clasificaciones publicadas por el gigante de Mountain View no solo se muestran los contenidos más descargados, sino también los favoritos de usuarios y editores. Sobre los contenidos preferidos de los usuarios por votación (que no más descargados) nos encontramos con el videojuego Call of Duty: Mobile, la aplicación GlitchCam (que agrega efectos de estilo años 90 a tus videos), la película Avengers: Endgame y el libro Scary Stories to Tell in the Dark.

Diferente perspectiva han tenido los editores de la Play Store, que como aplicación han elegido a Ablo, que básicamente sirve para ayudar a explorar culturas extranjeras y conectarse con personas a pesar de la barrera del idioma, generando automáticamente subtítulos mientras se conversa por video con personas de todo el mundo. Sin embargo, en el videojuego sí han coincidido con los usuarios con la elección de Call of Duty: Mobile.

Sobre las películas más vendidas a través de la Play Store nos encontramos con un gran dominio de los superhéroes en distintos formatos. La película más vendida, siguiendo la predilección de los usuarios, ha sido Avengers: Endgame (o Vengadores: Endgame), seguida de Aquaman, Ha Nacido una Estrella, Capitana Marvel y Spider-Man: Un nuevo universo. Por lo que se puede ver, más de la mitad de las películas proceden del popular universo de Marvel, siendo Ha Nacido una Estrella la única que no es de superhéroes.

Sobre las series más vendidas, una parte de la Play Store que todavía no está disponible en España, nos encontramos con el liderazgo de la archiconocida Juego de Tronos seguida por The Walking Dead, The Bing Bang Theory, Riverdale y Yellowstone.

En lo que respecta a los libros más vendidos hay dos categorías, que se dividen entre los que son para leer y los audiolibros. Sobre los primeros la clasificación ha quedado, del más vendido al menos, en este orden: The Mister de E.L. James, Historias de miedo para contar en la oscuridad de Alvin Schwartz, Tiamat’s Wrath de James S. A. Corey, El Paciente Silencioso de Alex Michaelides y El Instistuto de Stephen King. Por su parte, el audiolibro más vendido a través de la Play Store ha sido Mi Historia de Michelle Obama, seguido de El sutil arte que (casi todo) te importe una mierda de Mark Manson, Unfu*k Yourself: Get out of your head and into your life de Gary John Bishop, Juego de Tronos: Canción de Hielo y Fuego: Libro uno de George R. R. Martin y Harry Potter y la Piedra Filosofal de J.K. Rowling.

Por lo que se puede ver, más si hablamos del público estadounidense, parece que la mayoría de los usuarios de la Play Store de Google tienden a adquirir los contenidos que están de moda.