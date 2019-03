Call of Duty: Mobile, anuncia su llegada a Android e iOS

Está claro que la fiebre de los battle royale no sólo no se ha pasado, sino que incluso aumenta. Además de la incesante expansión de estos juegos en PC y consolas, ya vimos cómo Fortnite y PUBG se lanzaban a los móviles y tabletas, seguidos de Apex Legends, y ahora, Call of Duty.

Y es que hace un par de días se publicó el primer tráiler oficial de Call of Duty: Mobile, eso sí, todavía en modo oculto. Se trata de un nuevo juego gratuito para móviles que reúne mapas, armas y personajes de toda la serie Call of Duty, y que aunque no mantiene una relación directa con la línea argumental, sí que mantiene la esencia y los modos de estos shooter.

Sin embargo, el juego se encuentra todavía en fase de desarrollo, por lo que durante los próximos meses sólo tendremos acceso a algunas de las betas privadas pre-lanzamiento, disponibles sólo para aquellos que se inscriban previamente.

Durante las anteriores betas ya hemos visto que el juego contará con modos multijugador como Free4All, Search & Destroy, Team Deathmatch y Frontline, así como un modo de supervivencia zombie para un solo jugador. También durante esta última beta se pudo observar un modo adicional todavía bloqueado, que estaría englobado fuera de los modos multijugador y de hordas.

Si estás interesado en Call of Duty: Mobile, puedes apuntarte desde ya a través de su web oficial, o directamente a través de la Google Play Store, estando desactivado actualmente su acceso en la Apple Store.

Con esta pre-inscripción no sólo recibiremos todas novedades sobre el progreso del juego, sino que nos dará la oportunidad de probar directamente el juego en las futuras pruebas, además de la oportunidad de ganar recompensas para el juego.

Por el momento no sabemos nada sobre la fecha de lanzamiento del Call of Duty: Mobile, aunque desde Activision nos adelantan que tendremos nuevas noticias durante los próximos meses.