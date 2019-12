Red Barrels ha anunciado Outlast Trials, la próxima entrega de su conocida franquicia de terror, y lo ha hecho de una manera bastante curiosa, ya que la imagen promocional que ha utilizado nos recuerda, y mucho, a la saga cinematográfica Saw.

No es una casualidad, fijaos por un momento en ella. Tenemos a tres sujetos con lo que parecen ser unas gafas de «realidad virtual» mostrando sensaciones muy distintas que tienen, sin embargo, algo en común, una expresión de lucha, de estar intentando conseguir un objetivo, y justo en el centro aparece un «triunfador» que está a punto de coger una mano bañada por un rayo de luz, símbolo claro de esperanza.

Esa imagen dice mucho con todo el simbolismo del que se rodea. Si nos basamos en ella cabe pensar que Red Barrels se ha inspirado en Saw para dar forma a Outlast Trials, un juego que pondrá al jugador a prueba planteando una serie de desafíos aterradores y sangrientos. Debo decir que a priori la idea base no me atrae demasiado, pero el hecho de que vaya a estar ambientado en la Guerra Fría me ha dejado totalmente expectante, tanto que voy a darle una oportunidad sin dudarlo.

Por desgracia no tenemos detalles concretos por parte de Red Barrels más allá de lo dicho, así que solo nos queda esperar. Con todo, unir Guerra Fría, pruebas y terror me hace pensar en laboratorios de experimentos ilegales y secretos, en cárceles y en centros de tortura, tres localizaciones que desde luego permitirían crear una ambientación verdaderamente única.

La saga Outlast siempre ha basado gran parte de su éxito en eso, en la ambientación. Los responsables de la franquicia lo tienen claro, así que confío en que no nos defrauden con esta nueva entrega.

De momento Outlast Trials se encuentra en una etapa temprana, casi de inicio conceptual, así que tendrán que pasar unos cuantos meses hasta que podamos ver las primeras imágenes con juego real. Esto nos deja también otro detalle importante si «leemos entre líneas» y es que podríamos estar ante un proyecto de transición generacional, es decir, que Outlast Trials llegaría a PS4, Xbox One y PC, y también a PS5 y Xbox Scarlett.

