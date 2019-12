¿Cómo va la fragmentación en Android? Google no dice nada, pero…

La fragmentación en Android es una cuestión que lleva preocupando mucho tiempo por las consecuencias de seguridad que conlleva, y hasta ahora el método de seguimiento para ver cómo evolucionaba el asunto lo proporcionaba Google a través de sus propias estadísticas de adopción de las diferentes versiones de Android. Además, los datos se actualizaban de manera regular… Pero en mayo dejaron de hacerlo. ¿Por qué? Google no suelta prenda.

Así que ya no hay estadísticas que nos ayuden a ver cómo va la fragmentación en Android. Al menos, de primera mano. De segunda sí hay y es que como indican en The Verge, sin datos oficiales, lo siguiente más de fiar son los que vienen de uno de los sitios más populares del mundo, y que como cada fin de año -y como tantos otros sitios- aprovecha para sacar pecho con grandes cifras y, de paso, compartir otras que son de interés, como es el caso.

El sitio en cuestión es Pornhub, uno de los portales de contenidos para adultos más populares y una de las 50 páginas que más visitas atrae a nivel global, según el ránking de Alexa. Solo en 2019 y siempre de acuerdo a sus propios datos, Pornhub recibió más de 42.000 millones de visitas, a razón de 115 millones de visitas diarias. Por lo tanto, la muestra que aporta es más que significativa y a falta de pan, buenas son tortas, que dice el refranero popular.

¿Qué hay de Android, pues? Una imagen vale más que mil palabras.

Como se ve, Pie, Oreo y Nougat (9.0, 8.1 y 7.x) son las versiones del sistema operativo de Google más utilizadas este año, mientras que Android Q (10), lanzada a principios de septiembre, apenas comienza a ocupar cuota de mercado. Los restos se reparten entre las versiones anteriores de Android, de la 6 a la 4, si bien hablamos de un uso residual. De manera que sí, la fragmentación en Android se mantiene.

No obstante, en comparación con iOS (también dan cifras del sistema de Apple) no parece ser tan grave, siempre que se obvie los millones de dispositivos Android que siguen funcionando sin recibir parches de seguridad. Un despropósito al que ni Google ni los fabricantes han puesto remedio todavía, aunque con el interés que tienen todos en que nos compremos un nuevo terminal cada par de años a lo sumo, no da la sensación de que nada vaya a cambiar en el corto plazo.

El tráfico móvil en Pornhub, por cierto, supone el 76,6% del total, excluyendo tablets.

Por lo demás, ofrecen una cantidad de estadísticas realmente abrumadora que abarca muchos otros aspectos relacionados con la tecnología, más allá de los contenidos propios del sitio: de videojuegos a sistemas operativos, navegadores web… y otras un tanto truculentas, como la segregación por sexos de sus visitantes. ¿Cómo, exactamente, pueden saber algo así? Lo dejamos para otro día.