Google compra Typhoon Studios para mejorar el contenido de Stadia

Google ha anunciado la adquisición de Typhoon Studios, un estudio canadiense de desarrollo de juegos que tendrá el objetivo de añadir contenido a la plataforma Google Stadia.

Typhoon Studios es uno de esos desarrolladores de juegos considerados «prometedores», que suelen acabar en alguna de las grandes tecnológicas. Tiene 26 trabajadores, incluyendo algunos veteranos de la industria que han trabajado en títulos como Batman: Arkham City y Far Cry 4. Todos ellos pasarán a formar parte del equipo de Stadia Games en Canadá, que está dirigido por otro conocido, Sébastien Puel que fue ejecutivo de Ubisoft.

El primer juego publicado por Typhoon Studios será Journey to the Savage Planet y se publicará el 28 de enero en varias plataformas. No será la norma general para el futuro y creemos que su actividad principal irá encaminada a desarrollar títulos exclusivos (al menos temporalmente en el lanzamiento) para el servicio en streaming de Google. No se ha anunciado ninguno, pero se adelanta que los planes son «tener varios proyectos abiertos a la vez».

La adquisición es parte de una estrategia para acelerar el contenido de Google Stadia. El servicio de juego en la nube del gigante de Internet que llegó al mercado hace un mes con bastante menos efecto real de la «revolución» que su publicidad prometía. Además de cuestiones técnicas a nivel de servidores y del propio juego que suponemos pueden irse mejorando y si bien acceder a esa resolución máxima 4K a 60 fps seguirá exigiendo una conexión a Internet cliente de gran nivel que hoy por hoy no es general en todos los usuarios, otro gran problema llega de la falta de contenido.

Google Stadia solo ha ofrecido en el lanzamiento 22 juegos soportados y además deben ser costeados por los propios usuarios. Hay buenos títulos, pero seguramente ya los has jugado en otras plataformas. El servicio necesita ofrecer mucho más contenido, nuevos títulos lanzados en el estreno al mismo tiempo que en otras plataformas y juegos exclusivos.

Está claro que además de los problemas con la transmisión, la plataforma de Google adolece de falta de contenido. Stadia actualmente no tiene suficientes títulos exclusivos para convencer a los usuarios de otros sistemas de juego. Los jugadores tienen pocos incentivos para pagar un servicio de suscripción costoso que solo ofrece juegos ya disponibles en sus consolas y PCs y que encima tienen que ser aportados por los propios usuarios. La compra de Typhoon Studios se entiende para mejorar este apartado.