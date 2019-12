Resident Evil 8 asoma por el horizonte para PlayStation 5 y Xbox One Series X

Parece que Capcom se ha animado a aprovechar el tirón generado por el remake de Resident Evil 2, anunciando la repetición del mismo proceso para la tercera entrega de la saga y con otro juego adicional que todavía no tiene nombre y que apunta a ser Resident Evil 8.

Según un lote de emails enviados a Resdient Evil Ambassadors (o sea, los beta testers de Resident Evil), Capcom habría anunciado el envío de invitaciones a los embajadores, explicando que “como ofertas limitadas a los Embajadores, tenemos invitaciones a una sesión de prueba de juego de nuestro título no anunciado.”

Si bien Capcom no ha dicho el nombre del juego, todo apunta a que sería Resident Evil 8, que además, siguiendo la línea de la compañía en los últimos meses, sería desarrollado con el RE ENGINE. Haruito Tsujimoto, presidente de Capcom, ha dicho en la presentación de un informe de ganancias que “los juegos que desarrollamos utilizando RE ENGINE durante la presente generación de hardware han recibido críticas positivas, y desde las primeras etapas de la construcción de este motor, tuvimos en cuenta la capacidad de aumentarlo para el desarrollo de la próxima generación. Así que consideramos que RE ENGINE es uno de nuestros puntos fuertes que contribuirá a la creación de juegos de próxima generación”. Esto quiere decir que el motor gráfico de Resident Evil 2 remake será empleado con la futura generación de consolas, que se compondrá de PlayStation 5 y Xbox One Series X (Nintendo juega en otra liga con Switch).

Viendo que Capcom está decidida a apostar por su RE ENGINE en las consolas de próxima generación, esto invita a pensar que Resident Evil 8 sería lanzado para PlayStation 5, Xbox One Series X y PC, aunque de estar el juego en un estado avanzado en su desarrollo no sería descartable que fuera intergeneracional, abarcando también las actuales Xbox One X y PlayStation 4. Esto ya lo pudimos ver en otros juegos como Metal Gear Solid 5 y el primer The Evil Within, que al haber salido al mercado en medio de una fase de transición entre dos generaciones de consolas hizo que fueran publicados para una gran cantidad de plataformas.

Actualmente Capcom se encuentra inmersa en el desarrollo de la expansión Monster Hunter’s Iceborne y ha registrado recientemente una nueva marca para Dino Crisis, que puede ser una nueva entrega de esta franquicia, que lleva muchos años fuera del primer plano, u otro remake de la primera entrega. Pero aparte de los distintos proyectos y licencias, parece que Resident Evil vuelve a estar de moda y la desarrolladora japonesa quiere aprovechar el tirón al máximo.