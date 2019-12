Razer Viper Ultimate, análisis: la precisión de un depredador

Aunque todavía siguen predominando los periféricos por cable, cada vez son más los usuarios que están realizando el salto a los dispositivos inalámbricos. Así pues, si bien hasta hace unos pocos años todavía existían algunas fallas en la transmisión y los tiempos de respuesta, ratones gaming como el Razer Viper Ultimate nos demuestran que si no hemos prescindido aún del cable, ya no es por un mal rendimiento.

Y es que tras el primer debut en verano de su modelo básico por cable, la compañía decidió presentar este nuevo modelo orientando casi por defecto a los amantes de las competiciones de eSports, con un ratón completamente inalámbrico, sencillo de transportar, e igualmente potente.

Especificaciones Razer Viper Ultimate

Sensor: Óptico Razer Focus+ hasta 20.000 DPI

Velocidad máxima: 650 IPS

Aceleración máxima: 50G

Tasa de sondeo: 1000 Hz

Botones: 7 botones Hyperesponse configurables: 2 clics, 1 botón en la rueda de scroll, 2 botones secundarios en ambos laterales

Iluminación RGB: En el logotipo en el cuerpo del ratón, y en la base de carga

Dimensiones: 127 mm x 66 mm x 38 mm

Peso: 74 gramos

Software: Razer Synapse 3

Conectividad: Dongle USB a 2,4 GHz y cable USB mallado de 2,1 metros

Batería: Hasta 70 horas de autonomía en uso

Otros: Diseño ergonómico ambidextro

Precio: 169,99 euros

Con una caja ligeramente distinta que nos permitirá acceder directamente al ratón una vez abierta, más allá de los propios componentes del Razer Viper Ultimate nos esperarán las ya clásicas carta de agradecimiento y pegatinas de la serpiente de tres cabezas.

Pasando así al ratón, y comenzando por su estética, nos encontramos con un diseño sencillo pero poco común, con unas líneas más agresivas con respecto a otros modelos de la marca como el Deathadder o el Basilisk, y una agradecida ergonomía ambidextra con dos pequeños «cuernos» en ambos botones principales. Así pues, se mantienen los colores negros mate para toda la superficie, con esos acabados gaming a la par que elegantes que tanto caracterizan a esta marca.

El armazón está completamente formado por un material plástico resistente con un acabado liso pero antideslizante, que nos ayudará, junto con las dos superficies rugosas de goma situadas en los laterales, a mantener un gran agarre y suavidad al tacto con nuestra mano. De esta manera, se logra mantener un peso ultraligero de apenas 74 gramos sin la necesidad de introducir una carcasa extraible, lo que da como resultado un chasis sólido con un diseño que no compromete ni su resistencia ni la durabilidad.

Culminando con este diseño, nos encontramos con un apartado técnico sobresaliente, con la inclusión de los nuevos y exclusivos switches ópticos para ratón de la compañía. Estos, a diferencia de los switches mecánicos tradicionales que mandan señales eléctricas mediante contactos metálicos, hacen uso de un haz de luz infrarroja que pasa a través de un obturador que dispara una señal eléctrica al PC, lo que permite una respuesta de activación hasta tres veces más rápida, siendo uno de los interruptores de ratón más rápidos de la actualidad.

Por último, y aunque suene contradictorio, el Razer Viper Ultimate hace uso de un retraso del rebote, lo que crea un tiempo de respuesta y reacción más lento que evita el efecto de rebote residual, asegurando de se registre un solo click por cada pulsación.

Pero la verdadera joya se esconde bajo el ratón. Y es que se trata del único modelo de la marca en incorporar el potente sensor óptico Razer Focus+, capaz de alcanzar los 20.000 DPI reales con un 99,6 % de precisión de resolución y unas tasas de refresco polling rate de hasta 1.000 Hz.

También en la base del ratón, encontraremos cinco pequeños paneles de teflón destinados a un deslizamiento suave sobre cualquier superficie, además de un pequeño compartimento para almacenar el receptor USB, y un pequeño botón destinado al cambio rápido ente perfiles.

Una experiencia de uso diferente

Todas estas características se traducen en una respuesta de uso en juegos por encima de lo sobresaliente, incluso tras haberlo enfrentado a la mayoría de géneros y juegos de los que teníamos a nuestra disposición como League of Legends, Call of Duty: Modern Warefare, Apex Legends, World of Warcraft, Final Fantasy XIV, y Diablo 3.

Como única pega, sí que es cierto que en el caso de no desactivarlos, es muy probable que durante las primeras horas de uso del ratón acabemos incurriendo en el clic involuntario de los dobles botones secundarios; pero tras este pequeño periodo, no tardé en descubrir su beneficio de cara a algunos juegos como los MMORPG, donde me suponían la adición de dos nuevos botones rápidos programables con macros.

Lo que sí me resultó un defecto bastante más notable, fue el hecho de que el botón de cambio de perfiles esté únicamente situado bajo el ratón, sin contar con el clásico tercer botón bajo la rueda de scroll. Aun así, entiendo el enfoque que se ha tratado de buscar con esto, ya que al estar enfocado a un ámbito más enfocado en el juego profesional, lo más probable es que no realicemos estos cambios durante el propio juego, sino en los propios cambios de aplicación.

Todo el control al alcance de tu mano

Una vez más, el Razer Viper Ultimate será completamente funcional desde el momento en el que lo conectemos a nuestro ordenador, sin la necesidad de instalar ningún tipo de software o drivers. Aunque de nuevo nos encontramos de un dispositivo compatible con el software Razer Synapse 3, que nos permitirá sacar el máximo partido del ratón con el control total y el acceso a la configuración de los periféricos de la marca.

Así pues podremos configurar los siete botones del ratón para asignarles diferentes funciones, e incluso crear y gestionar macros en los 5 perfiles distintos dentro de la memoria interna del propio ratón, lo que nos permitirá sacar el máximo provecho en cualquier ordenador, independientemente de si éste cuenta con el software de Razer instalado.

A modo de repaso rápido, dentro de las opciones del Razer Viper Ultimate, encontraremos cuatro pestañas que se dividirán en la asignación y personalización de las funciones de los botones y el editor de macros; el rendimiento y configuración del sensor óptico; las opciones y personalización del sistema de iluminación RGB; y la calibración de superficies de uso como las alfombrillas.

Como único pero gran contra, nos encontramos con un periférico dentro de un rango alto de precios, ascendiendo hasta los 169,99 euros a través de la tienda oficial de Razer. No obstante, tal y como os veníamos contando a través del análisis, se trata de un precio altamente recompensado, permaneciendo como una de las mejores opciones inalámbricas para los gamers más exigentes.