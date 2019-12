Subaru Outback Bi Fuel, comprensión

Algunas puertas se cierran para siempre y otras se abren en los lugares menos esperados. (Varys, Juego de Tronos)

En la que podríamos denominar la era de los SUV siempre es agradable probar alguna alternativa que ofrezca espacio interior y confort además de una cierta capacidad para salirse del asfalto (cosa que la mayoría de los SUV ni siquiera aspiran a tener). Subaru es una marca japonesa que en este sentido es bastante alternativa con sus propuestas como por ejemplo con el Subaru Otuback que hemos tenido ocasión de probar.

Ficha técnica del Subaru Outback

Fabricante: Subaru

Modelo: Outback

Motor y acabado: GLP Black Edition

Potencia: 175 CV

Velocidad 198 Kmh

Aceleración 0-100: 10,2 s

Largo/ancho/alto: 4.815/1.840/1.605 mm

Potencia máxima RPM: 175 CV a 5.800 RPM

Par máximo Nm/RPM: 235 / 4.000

Caja de cambios: Automática Variador continuo

http://www.subaru.es/

Precio: 39.600 euros

Se trata de un modelo de turismo familiar derivado del Legacy que hace ya 25 años que lleva rodando sobre asfalto y fuera de él, curiosamente mucho antes de que nos llegara la moda de los SUV pero que con su filosofía de funcionamiento está perfectamente preparado para competir con ellos. Se trate de un coche amplio y cómodo de carrocería familiar con tracción total de probada eficacia que se desenvuelve bien en carretera.

Un Outback ECO

A todas estas ventajas Subaru ha decidido añadir una más que le ha proporcionado el honor de lucir la etiqueta ECO en su parabrisas: la adaptación a combustible GLP. En esta versión GLP Black Edition que hemos podido probar el fabricante japonés ha modificado motor y depósito de su eficaz propulsor de gasolina de 175 caballos para que pueda funcionar indistintamente con gasolina o gas licuado de petróleo.

En este caso se ha añadido unos detalles en el equipamiento y la carrocería y un cambio de variador de fase preparado también para aventuras fuera de las carreteras. El aspecto de este Outback es imponente, con 4,82 metros de largo y 1,84 de ancho ronda las medidas de SUVs como el Kia Sorento. Obviamente es más bajo que un SUV pero notablemente más alto que cualquier modelo familiar «normal».

En el exterior de este Outback se han agregado distintos detalles en color negro para identificar la versión como en la parrilla frontal con diseño exagonal, retrovisores, las barras del techo o las llantas además del identificador en la parte trasera. Por lo demás el coche sigue teniendo el mismo aspecto que la versión de 2015: austero y con pinta de ser sólido como una roca.

Subaru Outback: Pinceladas todoterreno

Los toques todoterreno están presentes en muchos rincones del exterior como las defensas en laterales, parte trasera y delantera, las barras del techo o el robusto parachoques en los que se han insertado las luces antiniebla. Según las noticias que ha dado Subaru la llegada del nuevo modelo estaría a punto de aterrizar con un aspecto mucho más futurista pero menos campero.

El interior de este familiar es muy amplio, tal y como auguran las dimensiones exteriores y es muy luminoso gracias a las grandes superficies acristaladas. Esto proporciona además una visibilidad por encima de lo que podemos encontrar en turismos de características similares, sobre todo en aquellos en los que la carrocería se ha diseñado con inspiración deportiva. También las puertas son de gran tamaño, lo que facilita mucho el acceso a todas las plazas. En el Outback todo tiene un enfoque más práctico.

Esta practicidad se deja sentir también en el interior del coche en el que todos los mandos y zonas de almacenamiento se encuentran a mano y tienen un buen acabado, con materiales más robustos que refinados pero con buenos ajustes dignos de un coche de gama superior. Nos han gustado mucho la disposición de los controles y el puesto de conducción en su conjunto, con una muy buena postura al volante que a la vez es cómoda y eficaz.

Quizás la parte menos «moderna» del interior es la del sistema de infotainment que dispone de una pantalla de 8 pulgadas colocada en una posición algo baja para poder utilizarla con seguridad mientras se conduce. Además la pantalla y los plásticos que la rodean devuelven demasiados reflejos cuando reciben luz directa.

En lo que respecta al funcionamiento el sistema es bastante moderno a pesar de no haber sido actualizado desde hace bastante tiempo y eso se nota sobre todo en los gráficos que tienen un aspecto algo anticuado. El sistema de navegación funciona bastante bien aunque es algo lento de respuesta cuando realizamos búsquedas. El resto de sistemas se controlan de forma cómoda e intuitiva.

Los asientos no son tan envolventes como en otros turismos de tamaño similar pero sujetan lo suficiente y son muy confortables y grandes al estilo «americano»· La altura del coche, superior a la de un turismo medio, unido al mencionado tamaño de las puertas hace que el acceso a cualquiera de los asientos sea realmente cómodo ya que apenas hay que agacharse.

Comodidad dentro

Además de las cómodas plazas delanteras, las traseras son igualmente cómodas y realmente amplias. Es de los coches en los que más espacio tendremos incluso si tenemos una estatura por encima de la media, no solamente por el espacio hasta el techo sino porque el espacio para las piernas es muy grande también.

Por otro lado atrás es posible que tres adultos puedan estar cómodos. El único espacio algo más sacrificado es el del pasajero de la plaza central ya que se sentará encima del reposabrazos plegado, con lo que el asiento es más duro, y por otro lado tendrá que poner los pies a los lados del túnel de transmisión que es bastante voluminoso.

El maletero es bastante grande, con 512 litros de capacidad con un espacio muy aprovechable y un fondo totalmente plano con lo que es muy fácil cargar bultos en él. En el modelo que hemos probado el portón dispone de cierre con motor eléctrico, lo cual se agradece pues es bastante voluminoso y pesado.

Al volante

Conducir un Outback es una experiencia diferente a hacerlo con otro turismo similar. Lo primero el motor. No solamente se trata de uno de los motores de la marca japonesa tipo boxer, con lo que tanto la respuesta como el propio sonido del motor son peculiares (más suave y ronco) sino que en esta versión es posible seleccionar la alimentación por GLP.

La respuesta de los 175 caballos pero sobre todo del generoso par de 235 Nm es muy poderosa, con la sensación de disponer de toda la energía de propulsión del coche en cualquier momento a cualquier cifra de revoluciones y la capacidad de subir estas sin esfuerzo (aquí sí, sobre todo si estamos en la parte alta del taquímetro).

Es un coche silencioso y con muy pocas vibraciones gracias a la arquitectura boxer y no hemos notado ninguna diferencia en este punto si usamos gasolina o GLP, cambio que se realiza de forma sencilla accionando un botón. La respuesta del motor hace de él un coche divertido aunque no de reacciones inmediatas, sobre todo por lo «civilizado» del cambio automático lineatronic diseñado más para el confort de marcha que para un uso deportivo.

En carreteras con curvas el comportamiento del coche es impecable gracias a su bajo centro de gravedad y a la tracción a las cuatro ruedas. Es difícil buscar los límites de adherencia en recorridos virados y siempre es posible salir con el coche controlado haciendo uso del acelerador, aunque con algo de falta de brillantez por el mencionado comportamiento del cambio automático.

No hemos sometido al Outback a recorridos todoterreno demasiado comprometidos pero sí a carreteras de tierra con ciertas dificultades y se nota que este Subaru está preparado para cualquier problema de adherencia y dificultades del pavimento. Es posible afrontar estos terrenos a velocidades a las que un SUV tendría serias dificultades así que en este sentido y ya fuera de las pistas asfaltadas sí que se trata de un coche sumamente divertido.

Conclusiones

El Subaru Outback es un coche distinto, pero no por ello es un coche incómodo o poco práctico. Todo lo contrario, dispone de un amplio espacio interior, un confort de marcha digno de berlinas de cierto caché y la capacidad de salir del asfalto sin descomponerse aportando buenas dosis de diversión gracias a una potencia y capacidad de adherencia muy notables.

Todo esto en un coche con etiqueta ECO que permite además cierto ahorro económico al utilizar combustible GLP además de la posibilidad de quemar gasolina. A pesar de ser un modelo con solera esta posibilidad «verde» que ha aportado el fabricante japonés da nueva vida a un coche que sigue siendo una gran opción.