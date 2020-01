Google quiere llevar Steam a Chrome OS

En las últimas horas se está difundiendo las intenciones de Google de llevar Steam a Chrome OS, su sistema operativo para el escritorio que es ejecutado por los conocidos (y exitosos en algunos lugares) Chromebooks.

Esta información ha sido obtenida en exclusiva por Android Police tras mantener una conversación en el CES 2020 con Kan Liu, Director de gestión de productos para Chrome OS (y obviamente empleado de Google), quien ha dicho que su compañía está abierta a cooperar con Valve para llevar Steam a Chrome OS.

Google ha preferido no aventurar ninguna fecha sobre cuándo estaría Steam disponible para Chrome OS ni tampoco ha dejado clara la forma en que llegará. Sin embargo, esta posibilidad es bastante más verosímil de lo que aparenta y hasta podría ser beneficiosa por ambas partes, ya que el cliente de Steam para Linux existe desde hace siete años. Si tenemos en cuenta que Chrome OS está basado en Linux y que cuenta con Crostini como capa de compatibilidad para ejecutar aplicaciones de Linux (por ahora el rendimiento ofrecido parece ser pobre al no haber soporte oficial), el camino estaría en un principio bastante llano, más sabiendo que a Google no le interesaría partir de cero con el catálogo, cosa que le ha ocurrido con Stadia.

Pero el llevar Steam a Chrome OS tiene dos grandes retos: la capacidad de almacenamiento de los Chromebooks y la potencia de dichos ordenadores. Lo primero se tendría que solventar vendiendo Chromebooks con más capacidad o facilitando la adición de más almacenamiento, mientras que para lo segundo se tiene la intención de centrar el soporte en los equipos que llevan tecnología de AMD, abriendo la puerta a vender Chromebooks más potentes.

Chrome OS parece apoyarse en Mesa, uno de los puntales de la pila gráfica de Linux, y Valve lleva años contribuyendo en la mejora de los drivers de AMD para Linux (haciendo hincapié en Vulkan), por lo que volcar el soporte de la iniciativa que nos ocupa en la marca de Sunnyvale tiene todo el sentido, más sabiendo que el rendimiento los drivers ha experimentado una gran mejora en los últimos años.

Valve ganaría en dos frentes soportando Chrome OS, ya que por un lado reforzaría su apuesta por la multiplataforma y por otro daría más sentido a todos los esfuerzos que ha hecho en torno a Linux. Sobre Steam para Linux, además de contar con miles de juegos, también ofrece Steam Play para la ejecución de juegos de Windows, así que los usuarios del sistema de Microsoft no tendrían por qué renunciar a sus juegos de siempre, si bien Steam Play todavía está lejos de ofrecer un soporte perfecto.

¿A qué viene este interés de Google por lleva Steam a Chrome OS? Según ha comentado el propio Kan Liu, la categoría más popular de la Play Store en los Chromebooks son los juegos, así que el gigante de Mountain View ha visto que entre sus usuarios hay un gran interés por ese tipo de contenidos.

Todavía es pronto para afirmar nada e igual Steam para Chrome OS termina siendo algo totalmente desligado del cliente para Linux, pero viendo que de esa manera el catálogo partiría de cero, a Google le convendría adaptar el cliente de Linux para así arrancar con la mayor fuerza posible.