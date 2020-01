NPD Group publica su lista de los videojuegos más vendidos de la década

La empresa de investigación de mercado NPD Group ha publicado la lista de los videojuegos más vendidos de la última década, en la que se puede ver una clara dualidad. Por un lado tenemos a Grand Theft Auto V (GTA V o GTA 5) en el primer puesto, cosa que no tendría que sorprender al tratarse de un título que ha superado las 80 millones de copias vendidas, mientras que por otro la saga Call of Duty ha conseguido hacerse con 10 de los primeros 15 puestos.

El hecho de que Call of Duty haya acaparado tanto ha dejado poco hueco a la competencia, llegando a eclipsar totalmente su rival directo, el Battlefield de Electronic Arts. A pesar de no llevar demasiado tiempo en el mercado comparado con otros títulos, Red Dead Redemption II ha conseguido convertirse en el séptimo juego más vendido de la década (aquí se suman todas las plataformas para las que se ha lanzado cada título), mientras que Minecraft ocupa el décimo puesto, Mario Kart 8 el décimo cuarto puesto y The Legend of Zelda: Breath of the Wild el décimo noveno puesto.

Grand Theft Auto V Call of Duty: Black Ops Call of Duty: Black Ops II Call Of Duty: Modern Warfare 3 Call of Duty: Black Ops III Call Of Duty: Ghosts Red Dead Redemption II Call of Duty: WWII Call of Duty: Black Ops IIII Minecraft Call of Duty: Advanced Warfare Call of Duty: Modern Warfare 2019 Elder Scrolls V: Skyrim Mario Kart 8 Call of Duty: Infinite Warfare Battlefield 1 Battlefield 4 Destiny The Legend of Zelda: Breath of the Wild Star Wars Battlefront 2015

NPD Group confirma a nivel de consolas lo que es una evidencia, que PlayStation 4 ha sido la más vendida, lo que ha arrastrado a DualShock 4 para erigirse como el vencedor a nivel de periféricos. Sin embargo, Nintendo ha liderado las ventas en diciembre del año pasado y en el cómputo total de 2019 gracias a Switch, su peculiar consola híbrida entre sobremesa y portátil con la que ha abandonado la confrontación directa con Sony y Microsoft.

Si bien parece haberse apagado un poco, durante la todavía presente década (la tercera década del Siglo XXI empieza en 2021 siendo estrictos) ha habido un gran furor en torno a Call of Duty, lo que motivó a Activision a explotar la saga hasta extremos inimaginables debido a que cada entrega conseguía enormes ventas.

Por nuestra parte, ya nos mojamos exponiendo cuál es para cada uno de nosotros el mejor juego de la década, así que te invitamos a ver la lista por si quieres aportar algo en los comentarios o descubres alguna joya que se te ha escapado.