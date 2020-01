Facebook colabora con una startup de reconocimiento facial que ha recopilado miles de millones de fotografías

La masificación de Internet ha convertido la privacidad en uno de los grandes retos del Siglo XXI, y no solo cuando el usuario está ante el ordenador o el smarpthone, ya que según denuncia New York Times a través de un reportaje de investigación, una herramienta de reconocimiento facial de una compañía llamada Clearview AI se está dedicando a recopilar miles de millones fotografías para dárselas a las fuerzas del orden de Estados Unidos y a otras organizaciones.

El citado medio explica que Clearview AI es una pequeña startup que arrancó siendo en un principio financiada por Peter Thiel, miembro del consejo de administración de Facebook. La herramienta que ha creado está siendo utilizada para reforzar sus bases de datos de reconocimiento facial recogiendo datos de Facebook, YouTube y Venmo y entregando dicha información a las fuerzas del orden de Estados Unidos, y todo eso a pesar de ciertas prohibiciones que hay en torno a esta materia.

Hoan Ton-That, fundador de Clearview AI, ha dicho a New York Times que Facebook está al tanto del respaldo de imágenes para reconocimiento facial, mientras que sitios como Twitter no permiten a los rastreadores tomar los medios publicados en su plataforma. La situación de la legislación en Estados Unidos no ayuda en este sentido, siendo pobre e inconsistente. Por ejemplo, aunque el ayuntamiento San Francisco haya prohibido las herramientas de reconocimiento facial, está restricción no se aplica a nivel federal, dejando abiertos muchos agujeros.

La situación sobre la regulación ha sido denunciada por Nathan Freed Wessler, abogado de personal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). “Esta es una demostración inquietante de la peligrosa realidad de la tecnología de reconocimiento facial hoy en día, y la urgente necesidad de que los legisladores detengan de inmediato el uso de la aplicación por parte de las fuerzas del orden. La policía no debería ser capaz de investigarnos y procesarnos ejecutando en secreto una tecnología propensa a errores y no regulada provista por una startup no probada que ha ensamblado una base de datos de miles de millones de escaneos faciales de estadounidenses comunes”. Se estima que la empresa cuenta con una base de datos de unas 3.000 millones de fotografías.

Ante el destape de este escándalo, Clearview AI ha dicho en su defensa que solo usa imágenes disponibles públicamente e información de perfil que al menos estuvo abierta al público, aunque en lo último no respeta la decisión del usuario que haya cambiado de opinión sobre lo de exponer sus datos. Amparándose en esos dos resortes, la startup afirma que opera de manera legítima, mientras que Facebook, que tiene una relación aparentemente estrecha con Clearview AI, dice ahora que analizará el servicio para ver cómo emplea los datos alojados en su red social.

Kashmir Hill, la reportera encargada del contenido publicado en New York Times, decidió probar la herramienta de reconocimiento facial de Clearview AI consigo misma, descubriendo fotos de ella correspondientes a últimos 10 años de su vida, lo que permitiría realizar cuanto menos un leve seguimiento de su evolución como persona. Pero quizá lo más inquietante no sea el hecho de que la herramienta pueda reconocer a las personas, sino que además es capaz de hacer un reconocimiento correcto incluso si la cara está obstruida. Esto ha sido utilizado por la policía para identificar a sospechosos o víctimas que han aparecido en el fondo, de manera fortuita, en la selfi de otra persona.

Pero si la herramienta de reconocimiento facial no fuera suficiente, Clearview AI ha afirmado que tiene planes para trabajar con gafas de realidad aumentada y otros dispositivos para obtener de manera inmediata y casi en tiempo real la información y el historial de las caras de las personas que son observadas, por lo que poco a poco nos dirigimos hacia una sociedad cada vez más “orweliana”.