El emulador de PS4 GPCS4 ha conseguido iniciar un juego

La emulación de consolas ha sido siempre un importante desafío. En líneas generales podemos decir que PS3 ha sido una de las consolas más complicadas de emular, y por lo que hemos podido ver hasta el momento el emulador de PS4 está más o menos al mismo nivel en términos de dificultad, al menos en su primera etapa.

Los responsables de GPCS4, un emulador de PS4, han confirmado que han conseguido un avance muy importante, cargar e iniciar el juego We Are Doomed, un titulo que no es especialmente exigente en términos de hardware, ya que es un juego de disparos en dos dimensiones, pero que representa un gran valor porque confirma que dicho emulador es viable, y que su desarrollo va por buen camino.

No obstante, su funcionamiento no es estable y el rendimiento no es lo bastante bueno como para asegurar una experiencia óptima, es decir, no es jugable, aunque funciona. Otro título que también inicia y «funciona» en este emulador de PS4 es la versión de NiER para dicha consola.

¿Por qué avanza tan lento el emulador de PS4?

Es cierto que el hardware que utiliza PS4 no tiene la misma complejidad en términos de arquitectura PS3, es decir, la primera tiene una configuración más cercana a un PC tradicional, pero no debemos olvidarnos de que es mucho más potente que aquella, de que utiliza hardware semipersonalizado y de que se apoya, además, en una plataforma totalmente optimizada y personalizada para exprimir al máximo su potencia.

Todo eso complica en gran medida el desarrollo de un emulador de PS4 que sea capaz no ya de mover los juegos, sino que además pueda hacerlo sin que los requisitos se disparen a un nivel exagerado. Pensad por un momento en los requisitos necesarios para mover de forma óptima el emulador de PS3 o el de Nintendo Switch y en las especificaciones reales que tienen estas consolas. Sí, es necesario contar con un PC más potente que el equivalente al hardware de ambas, y eso es consecuencia directa de la carga de trabajo que representa la emulación.

No debemos esperar que el emulador de PS4 termine su desarrollo a corto plazo. Tiene todavía un largo ciclo de trabajo por delante, tanto que es probable que tenga que pasar un año hasta que pueda empezar a mover juegos complejos en condiciones «aceptables», pero en cualquier caso lo interesante es que la comunidad ha sido capaz de afrontar este desafío, y que están logrando avances importantes.

Si queréis «cacharrear» un poco con este emulador de PS4 podéis descargarlo de GitHub.