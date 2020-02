Mañana tendrá lugar por fin el esperado evento Samsung Galaxy Unpacked 2020, donde la compañía mostrará de manera oficial y detallada sus últimos proyectos y novedades para este año.

Así pues, pese al claro protagonismo del Galaxy Z Flip, todavía contaremos con algunos anuncios de otros productos principales, así como un nuevo invitado sorpresa.

Samsung celebrará su evento anual mañana, 11 de febrero, en la ciudad de San Francisco, California (en Estados Unidos) que dará comienzo a partir de las 11:00 PST (horario local) con una duración todavía sin concretar.

Desde España, podremos seguir todo el evento en directo a partir de las 20:00 del mismo día 11, y a través de cualquiera de las plataformas online detalladas a continuación.

Al igual que en años anteriores, podremos seguir toda la conferencia en vídeo a través de internet desde la página web de Samsung dedicada al propio evento Galaxy Unpacked 2020.

No obstante, desde MuyComputer también estaremos ofreciendo un seguimiento especial en vivo con todas las novedades que irá presentando la gigante sur-coreana.

Con prácticamente todas las sorpresas ya desveladas, el principal atractivo de este evento no es otro que la presentación oficial del segundo teléfono plegable de la compañía, que tras las grandes problemáticas del Galaxy Fold, nos ofrece un terminal de menor tamaño basado en el antiguo sistema de tapa.

Programado ya como el primer smartphone plegable en ser lanzado durante este año, nos llega una reinvención «poco original» de Samsung, que opta por seguir los pasos del Motorola Razr para tratar de recuperar su posición dentro de los dispositivos flexibles.

Siguiendo con las «malas costumbres», tan sólo un día antes de su presentación oficial, ya han comenzado a filtrarse las primeras imágenes reales de este teléfono, donde se puede apreciar claramente el diseño de su pantalla flexible, y el funcionamiento de su nuevo mecanismo de pliegue.

Aunque la propia Samsung también ha sido participe de este adelanto, tras mostrar un pequeño vídeo promocional durante la ceremonia de entrega de los premios Oscar 2020 celebrada ayer.

Samsung just showed off the entire Z Flip during its Oscars ad. Small print says screen crease is normal, heh pic.twitter.com/uBesJ0FonT



Por último, otra de las filtraciones más actuales nos desveló también el precio final del terminal para el territorio europeo, donde estará disponible a partir de los 1.599 euros.

Aunque la imagen del evento no es otra que la nueva familia de teléfonos tope de gama, los nuevos Galaxy S20.

Además, este teléfono contará con dos versiones adicionales divididas en el ya clásico modelo Galaxy S20+, y la primera inclusión de un tercer modelo todavía más grande y potente, el Galaxy S20 Ultra, que rozaría ya con las especificaciones de la familia Note.

Así pues, también se habría filtrado el posible precio del modelo básico, que siguiendo la nueva estrategia de precios a la baja de Apple, descendería hasta los 899 dólares (aproximadamente 820 euros).

Adelantados casi al completo por la propia compañía, también se espera que Samsung dedique unos minutos de su conferencia a sus nuevos auriculares inalámbricos.

Mejorando la calidad de sonido y comunicaciones, contaremos con unos controladores dobles sintonizados AKG (tweeter y woofer), así como tres micrófonos en cada auricular. También encontraremos mejoras en su batería, que aumentará hasta los 85 mAh para ofrecer una autonomía de hasta 12 horas de uso continuado.

Además, al igual que la anterior generación, los nuevos auriculares contarán con unos sensores ópticos que pausarán automáticamente la música cuando los saquemos de los oídos.

Por último, también nos encontramos con una clara declaración de guerra contra Apple, ya que en Corea del Sur estos auriculares llegarían junto con una nueva aplicación complementaria para iOS, permitiendo todas funciones de sincronización y personalización para aquellos que desean usar los Galaxy Buds Plus en un iPhone.

Aunque todavía no se han adelantado detalles sobre su disponibilidad, el hecho de que Samsung los esté ofreciendo como regalo junto con la pre-compra de su familia de teléfonos Galaxy S20, nos asegura que como tarde llegarán al mercado al mismo tiempo que estos.

También se rumorea la posibilidad de que Samsung presente una nueva versión de su familia principal de relojes inteligentes, aunque en este caso, los detalles conocidos parecen bastante más limitados, lo que podría implicar que finalmente no aparezcan en este evento.

El último producto que se espera ver no es otro que el «primer» altavoz inteligente de Samsung. Y es que pese a que ya en 2018 pudimos ver la presentación del Galaxy Home original, la compañía nunca llegó a comercializarlo.

Así pues, como su nombre indica, el Galaxy Home Mini llegará como una versión reducida del Galaxy Home, desarrollado en conjunto con los altavoces AKG, e incluyendo las funcionalidades básicas de estos dispositivos del hogar inteligente además de funciones de control por infrarrojos.

Por el momento sólo se ha confirmado oficialmente el lanzamiento del Galaxy Home Mini en Corea del Sur, fechado para el día después del evento, 12 de febrero, y con un precio de salida de 99.000 KRW (aproximadamente 75 euros).

Sin embargo, no deja de sorprender el hecho de que Samsung limite de esta manera su altavoz dado el primer y muy poco efectivo despliegue de su asistente de voz en sus teléfonos móviles, y el actual dominio de un mercado ya dominado por Google Assistant y Alexa.

Aunque quizás sea este dispositivo el que realmente de pie a la ya confirmada presencia de Google en el Galaxy Unpacked 2020. ¿Estamos ante la llegada de un nuevo acuerdo entre las compañías?

Pero las novedades no terminan aquí, y es que por primera vez en la historia de estos eventos, Samsung contará con la presencia de una segunda marca, con la participación especial de Google.

Guardando aun un completo secretismo, el único adelanto ha sido el de un pequeño teaser publicado en la cuenta de Twitter de Android, donde podemos ver un GIF claramente inspirado en la temática utilizada para el evento de Samsung.

Por desgracia, por el momento no se ha desvelado ningún tipo de información, quedándose todos los detalles relegados a posibles rumores y teorías planteadas por los medios y profesionales del sector.

Something exciting is just around the corner. See you at Unpacked, @SamsungMobile: https://t.co/FU3iJCnf77 pic.twitter.com/M9pGlfRQ26

— Android (@Android) February 6, 2020