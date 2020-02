En muchas ocasiones, las actualizaciones del software suelen ser de carácter menor. Sin embargo, dando un ojo a las novedades que vendrán de la mano de Google Chrome 81, sí que hay algunos aspectos destacables, y que hacen que merezca un análisis en detalle de las mismas. Y es que, por lo que podemos ver en blog de desarrollo, hay dos tecnologías muy relevantes que van a ganar mucha presencia.

La primera a destacar es, sin duda, la realidad aumentada, y es que por primera vez, con Chrome 81 el navegador de Google pasa a contar con soporte de WebXR. Por si no sabes qué es, se trata de un estándar de reciente definición, centrado en la web y dedicado a las distintas modificaciones sobre la realidad, es decir, realidad virtual y realidad aumentada.

La gran ventaja que supone la incorporación de WebXR en Google Chrome, es que a partir de ahora los desarrolladores de contenidos web que quieran añadir elementos de realidad aumentada sin tener que recurrir a desarrollos de terceros, plataformas propietarias y demás. Con la API, que todavía está en desarrollo y sometida a una enorme evolución, es de esperar que se facilite sustancialmente la creación de webs con funciones de R.A. Y que eso, a su vez, se traduzca en más y mejores servicios y webs con esta tecnología.

Además, se da una circunstancia muy interesante, y es que este estándar combina, como ya hemos comentado antes, realidad aumentada y realidad virtual, por lo que, por ejemplo, puede dar pie a la creación de espacios virtuales basados en elementos del entorno. Las posibilidades que ofrece su incorporación en Chrome 81 son enormes, y el apoyo de Google a esta tecnología supone un gran espaldarazo a la misma.

Realidad aumentada y NFC

Hay otra tecnología que, de un tiempo a esta parte, ha ganado una enorme popularidad. Hablo, claro, de las comunicaciones de área cercana, NFC, una tecnología para la que Chrome 81 empieza a soportar Web NFC. Con esta tecnología, las webapps serán capaces de leer y escribir etiquetas NFC, incrementando sustancialmente el grado de interactividad que se podrá generar entre las apps empleadas por los usuarios y los entornos en los que se empleen dichos elementos.

Así, la combinación de todas las tecnologías mencionadas anteriormente, realidad aumentada, realidad virtual y NFC, dispara el potencial de interacción entre el usuario y el entorno, lo que seguramente se traducirá en que, en poco tiempo, empecemos a ver aplicaciones web que, gracias a las librerías WebXR y Web NFC, ofrecerán funciones de interacción con el entorno que, hasta ahora, solo eran posibles en aplicaciones (no web, claro) que empleaban tecnologías propietarias.

Seguridad en Chrome 81

En una muestra más de su preocupación por la seguridad de los usuarios, hay otra novedad muy importante, que no obstante está pasando un tanto desapercibida. Hablo de que, finalmente, el navegador ya no reconocerá las versiones 1.0 y 1.1 de TLS (Transport Layer Security). Desde hace ya algunas versiones (concretamente desde la 72), el navegador ya no consideraba plenamente confiables los sitios que emplean estas versiones, ya bastante obsoletas, si bien todavía las seguía soportando.

A partir de la llegada de Chrome 81, esto dejará de ser así, y las páginas web que no se actualicen a versiones posteriores (1.2 o 1.3) pasarán a ser consideradas inseguras, algo de lo que el navegador informará al usuario. Además. y según la configuración del usuario, es bastante probable que se bloquee, o al menos limite, el acceso a aquellas funciones del sitio para las que sea necesaria una conexión segura.