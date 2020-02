NVIDIA da una explicación de que por qué Activision Blizzard ha salido de GeForce Now

NVIDIA GeForce Now parece haber empezado con buen pie gracias a su propuesta de añadir juegos procedentes de otras bibliotecas en lugar de forzar a los usuarios a tener que volver a comprar. Sin embargo, no todos los juegos están soportados y parece que no todas las desarrolladoras están dispuestas a dar facilidades para la ejecución de sus títulos, ya que Activision Blizzard sacó sus títulos de la plataforma del gigante verde a principios de esta semana.

La salida de los juegos de Activision Blizzard de NVIDIA GeForce Now pilló a todos por sorpresa porque mientras la plataforma estuvo en fase beta sí estaban disponibles. La desarrolladora decidió sacar sus títulos sin dar ninguna explicación, por lo que los usuarios se quedaron sin poder jugar a Call of Duty y Overwatch de la noche a la mañana. Algunos llegaron a pedir la devolución del dinero por este movimiento de Activision Blizzard, pero la mayoría pidió a la desarrolladora una rectificación.

El hecho de que no hubiera ninguna explicación dejó a muchos sorprendidos, cosa lógica viendo las circunstancias. Afortunadamente, el medio Bloomberg ha podido obtener declaraciones de NVIDIA que dan una explicación. La compañía ha dicho que todo fue un malentendido que afectó a muchos de sus clientes: “Activision Blizzard ha sido un socio fantástico durante la versión beta de GeForce Now, que aprovechamos para incluir el período de prueba gratuito para nuestros miembros fundadores (fonders). Reconociendo el malentendido, eliminamos sus juegos de nuestro servicio con la esperanza de poder trabajar con ellos para volver a habilitarlos, y más, en el futuro.”

De estas declaraciones se puede extraer la conclusión que Activision Blizzard no desconfía de los modelos de videojuegos en streaming, sino que NVIDIA había pedido un permiso para añadir sus juegos en la beta de la plataforma y no lo ha renovado para que estuvieran presentes cuando GeForce Now empezara a funcionar como estable.

NVIDIA GeForce Now salió de beta el 4 de febrero ofreciendo soporte para Windows, macOS, NVIDIA Shield y Android y con dos planes: uno gratuito que consiste en pruebas ilimitadas en las que el usuario podrá ejecutar sesiones de una hora de duración y sin que se le pida una tarjeta de crédito, y otro de pago, Founders o Fundadores, que soporta sesiones de hasta seis horas y trazado de rayos para aquellos juegos que lo soporten, además de conceder acceso prioritario.