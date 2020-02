La GDC 2020 queda aplazada por el coronavirus y las cancelaciones

Tal y como se temía, la próxima edición de la Game Developers Conference (GDC) ha sido cancelada… debido a las cancelaciones, valga la redundancia, y es que con motivo del coronavirus y su implacable expansión, algunas de las compañías más potentes habían anunciado que se retiraban del evento y lo que ha seguido era de prever.

Exactamente como sucedió con el Mobile World Congress de Barcelona, el goteo de ausencias de renombre amenazaba con devaluar uno de los eventos más importantes del mundo de los videojuegos y la organización ha terminado por ceder ante la realidad y ha decidido no cancelar, aunque sea eso y no otra cosa lo que han hecho, sino de aplazar la feria hasta una fecha no determinada todavía.

Si la GDC 2020 estaba planeada para celebrarse entre el 16 y el 20 de marzo, la intención pasa ahora por montar algo parecido -nunca igual, nos tememos- hacia el verano, una época más propicia para eventos multitudinarios, se espera, debido a dos factores: el primero, la posible mitigación en la expansión del coronavirus; el segundo, los calores propios de la estación, que suelen ayudar reducir la supervivencia de este tipo de virus.

La organización ha emitido el siguiente comunicado:

«Después de una estrecha consulta con nuestros socios en la industria y la comunidad de desarrollo de juegos en todo el mundo, tomamos la difícil decisión de posponer la Game Developers Conference en marzo.

Después de pasar el año pasado preparándonos para la feria con nuestros consejos asesores, oradores, expositores y socios de eventos, estamos realmente molestos y decepcionados por no poder recibirle en este momento.

Queremos agradecer a todos nuestros clientes y socios por su apoyo, debates abiertos y aliento. Como todos nos han estado recordando, suceden grandes cosas cuando la comunidad se une y se conecta en GDC. Por esta razón, tenemos la intención de organizar un evento de GDC más adelante en el verano.

Trabajaremos con nuestros socios para finalizar los detalles y compartiremos más información sobre nuestros planes en las próximas semanas.»

Más allá del comunicado, lo cierto es que la decisión de la GDC se parece mucho a la emitida por el MWC hace unas semanas, forzada tras resistirse al inevitable desenlace todo lo posible. En el caso de la GDC, las cancelaciones anunciadas pesaron tanto como el temor al contagio, y es que varios grandes nombres de la industria ya habían dicho que no iban, incluyendo Microsoft, Unity, Epic Games o Sony.