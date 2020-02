Microsoft se deshace definitivamente de Cortana en Android, pero lo mantiene en Office 365

Si los usuarios de la aplicación de Cortana para Android e iOS tuvieron que decirle adiós el pasado enero, quienes todavía lo utilizan a través de Microsoft Launcher para Android tendrán que hacer lo propio en abril, de acuerdo a lo anunciado por la compañía en un artículo en el que avanza más información acerca del futuro inmediato de su asistente personal.

La pérdida no parece importante a priori, pues aunque Microsoft Launcher es uno de los más populares de su categoría en Google Play Store y son muchos los usuarios que están contentos con él, la integración de Cortana no es una de sus características estrella, según se extrae de la decisión que han tomado. No obstante, Cortana sigue contando con el favor de Microsoft, pero para otras labores.

La intención de la compañía pasa por ir eliminando las capacidades de Cortana dirigidas al usuario doméstico, tales como reproducir música o controlar los dispositivos de hogar inteligente, e ir enfocando el producto en el usuario profesional y las tareas de productividad. «El siguiente paso en la evolución de Cortana traerá asistencia mejorada para la productividad personal como actualización gratuita de la última versión de Windows 10 que llegará esta primavera», señalan.

Esta nueva versión e Cortana, como ya sabemos, se desligará de Windows 10, pero permanecerá disponible como aplicación independiente y se mantendrá como el asistente de la suite de productividad Office 365. «Implementaremos nuevos servicios de Cortana a través de Microsoft 365 respaldados por las promesas de privacidad, seguridad y cumplimiento», apuntan. «Proteger sus datos y su privacidad es nuestra máxima prioridad, y le damos control sobre sus datos».

La actualización de Cortana contempla una nueva interfaz basada en chat con la que poder interactuar tanto con el teclado como mediante voz, aunque serán los usuarios de Estados Unidos que utilicen el inglés quienes podrán probar primero estas novedades. Administrar la agenda, las tareas o el calendario, buscar personas y archivos o consultar mensajes de correo electrónico son algunas de las cosas que facilitará Cortana.

Otro cambio importante y que no gustará a todo el mundo es que el acceso a Cortana forzará el inicio de sesión con al cuenta de Microsoft, se trate de un usuario corriente, uno profesional o escolar, algo de lo que ya os hablamos en los últimos días, que afecta a Windows 10 en su conjunto y que está levantando ampollas entre muchos usuarios.