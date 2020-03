Los que quieran instalar Android 9 en PC están de enhorabuena gracias a la versión estable publicada por Android-x86, un proyecto que lleva años facilitando la llegada del sistema operativo móvil a los ordenadores personales.

Todo apunta que Fuchsia OS marcará el futuro de los sistemas operativos de Google al unificar sus desarrollos actuales. Pero el gigante de Internet no tiene prisa, domina con mano firme el mercado de smartphones con Android y el de ordenadores con los Chromebooks bajo Chrome OS no para de crecer. Así las cosas, las soluciones que llegan desde Android-x86 son una una de las mejores maneras para correr Android en un PC. Y la más fiable (que no la única) única una vez que el popular Remix OS fue descontinuado para el mercado de consumo.

Android-x86 9.0 es una distribución GNU/Linux de código abierto y uso gratuito, basado en el desarrollo oficial de Google, Android Open Source Project (AOSP) 9.0 Pie, y permite su instalación en sobremesas, portátiles o tablets con arquitecturas x86, procesadores de Intel o AMD. Obviamente, va retrasado sobre las versiones oficiales de Android para móviles (ya anunciado Android 11), porque no es sencillo el traslado de arquitectura y el soporte que hay que implementar, recordemos, sin ayuda de Google porque esto es un proyecto externo y no oficial.

Características

Android-x86 incluye todas las características de Android 9, aplicaciones actualizadas, APIs y elementos de la interfaz de usuario, con características que puedes ver en las notas de la versión y entre las que podemos destacar:

Soporte para procesadores de 32 y 64 bits con el último kernel LTS 4.19.105.

Gráficos acelerados por hardware con soporte para OpenGL ES 3.x en GPUs de Intel, AMD y NVIDIA, QEMU(virgl) Mesa 19.3.4, así como soporte gráfico experimental para Vulkan.

Admite OpenGL ES 2.0 a través de SwiftShader para la representación de software en dispositivos GPU no compatibles.

Admite códecs acelerados por hardware en dispositivos con la familia de gráficos Intel HD y G45.

Admite arranque seguro desde UEFI e instalación en discos UEFI.

Es compatible con Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, cámara, audio y entrada para pantallas multitáctiles.

Incluye un nuevo instalador GUI basado en texto, soporte para el montaje automático de unidades USB externas y tarjetas SD, y soporte para aplicaciones ARM a través del mecanismo de puente nativo, que se puede habilitar en Configuración> Opciones de Android-x86.

También interesante la nueva barra de tareas con lanzador alternativo que admite el modo de ventana libre y coloca un menú de inicio y una bandeja del sistema con aplicaciones recientes en la parte superior de la pantalla. También se ha habilitado la orientación predeterminada en dispositivos sin sensores conocidos y finalmente permitirá que las aplicaciones que trabajan en vertical se ejecuten en un dispositivo apaisado sin necesidad de girar la pantalla.

Cómo instalar Android 9 en PC

Android-x86 9 se ofrece en imágenes preconstruidas en formatos .ISO y .RPM y para versiones de 32 y 64 bits. Puede instalarse de varias maneras, como sistema operativo único, junto a sistemas Windows o Linux, en máquinas virtuales o simplemente probarse desde un «Live-CD/USB» sin tocar el sistema instalado. Incluye una opción automática que facilita la instalación de Android en la primera partición disponible, suponiendo que quieras que sea el único sistema operativo para tu PC.

La instalación se realiza se manera similar a otros sistemas operativos. Se descarga la imagen, se quema en un medio óptico o mejor en un pendrive o disco USB y se utiliza para ejecutar desde el mismo medio o para instalar.

Descarga de la imagen.

En máquinas Windows recomiendan usar Win32 Disk Imager para crear el instalador con las imágenes .ISO, aunque puedes usar otras aplicaciones similares como Rufus.

En sistemas con Linux puedes usar el comando ‘dd’ en la terminal con la orden «$ dd if=android-x86_64-8.1-r1.iso of=/dev/sdX», donde sdX es el nombre de tu dispositivo USB.

También se ofrecen .RPM que se instalan como cualquier otro paquete en distribuciones como Fedora/Red Hat/CentOS/SUSE.

Una opción alternativa es ejecutarlo en una máquina virtual (WMware, Virtual Box..), como método ideal para pruebas sin tener que tocar tu equipo con Windows o Linux. Desde la anterior versión se mejoró su soporte y Android-x86 ofrece instrucciones específicas para correr la imagen en VirtualBox.

Cualquier método que emplees te permitirá usar el sistema de la misma manera que Android en un smartphone, en este caso en un equipo de escritorio o portátil con ratón y teclado, y con acceso a las apps y juegos de Google Play Store. Ya lo sabes, pero no está de más recordar que este Android 9 en un PC no es una alternativa real a Windows o Linux, pero es una de las mejores maneras de ejecutar Android en un PC. No debe usarse en máquinas de producción, sino en aquellas destinadas a pruebas o en equipos más antiguos que no uses. ya que Android puede correr con muy bajos requisitos de hardware.

Otra alternativa a usar para correr Android en un PC es Bliss OS (x86). Un desarrollo muy similar que permite instalar Android en PC Windows, Linux, Chromebooks o tablets. La última versión publicada es la versión beta de Android 10.