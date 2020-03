El mercado de las tarjetas gráficas ha vivido una importante evolución durante los últimos meses. Tanto NVIDIA como AMD han lanzado sus nuevas generaciones basadas en Turing y en Navi, respectivamente, y han ampliado sus diferentes gamas con nuevos modelos que han desplazado a la mayoría de las soluciones ubicadas en las generaciones anteriores.

Lo normal cuando llega una nueva generación de tarjetas gráficas es que ambas compañías procedan a colocar a la generación anterior en su etapa de fin de ciclo de vida, y que veamos una campaña de liquidación de existencias bastante agresiva, algo que, sin embargo, no ha ocurrido en esta ocasión. Las GXT serie 10 y las Radeon RX 500-RX Vega se han seguido vendiendo de forma conjunta con las tarjetas gráficas de nueva generación, y esto ha generado una importante confusión entre los usuarios menos avanzados.

La mayoría de las tarjetas gráficas de generaciones anteriores han quedado en un nivel de precios que hace que, directamente, no merezcan la pena, pero en casos concretos nos encontramos precisamente con todo lo contrario. Por ello, y para ayudaros a evitar esas tarjetas gráficas que todavía se venden pero que son directamente una mala compra, hemos decidido actualizar nuestra guía de cinco tarjetas gráficas que debes evitar.

Para que esta guía os resulte de utilidad vamos a compartir con vosotros, además, alternativas a esas tarjetas gráficas que sí son una buena opción, y que por tanto debemos tener en cuenta. Os recuerdo, antes de empezar, que nos hemos limitado a aquellas tarjetas gráficas que podemos comprar sin tener que recurrir al mercado de segunda mano. Sin más preámbulos entramos en materia, si tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios.

Tarjetas gráficas que no debes comprar

1.-GeForce GTX 1050 Ti

En su momento fue todo un éxito, y eso que su valor precio-prestaciones siempre ha sido muy pobre. La RX 470 ofrecía un rendimiento superior con un precio inferior, y la RX 570 hace exactamente lo mismo, tanto que parece que ambas jueguen en ligas totalmente distintas a pesar de tener un precio muy similar.

La GTX 1050 Ti se sigue vendiendo con precios cercanos a los 150 euros, de hecho hay modelos personalizados que rondan los 185 euros, cifras absurdas para una tarjeta gráfica que apenas es capaz de aguantar el tipo en juegos actuales trabajando con resoluciones 1080p y calidades medias-altas si queremos que la fluidez sea buena.

Especificaciones de la GTX 1050 Ti

Núcleo gráfico GP107 en 14 nm.

768 shaders a 1.291 MHz/1.392 MHz.

48 unidades de textura.

32 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits.

4 GB de GDDR5 a 7 GHz efectivos.

TDP de 75 vatios y fuente de 350 vatios sin conector de alimentación adicional.

¿Qué tarjetas gráficas tengo como opción?

Si no dispones de una fuente potente y no quieres tener que cambiarla la única opción sería la GTX 1650, que no requiere conector de alimentación adicional y se conforma con una fuente de 300 vatios. Tiene un precio similar (unos 150 euros) y rinde entre un 20% y un 30% más que la GTX 1050 Ti. Tened en cuenta que la GTX 1650 no ofrece tampoco un buen valor calidad-precio, es solo una opción socorrida para esos casos, pero no una buena compra.

En caso de que busques el mejor valor calidad-precio deberías optar por una Radeon RX 580. Puedes encontrarla desde 129,90 euros en su versión de 4 GB o por 169,90 euros en su versión de 8 GB.

Especificaciones de la GTX 1650

Núcleo gráfico TU117 en 12 nm.

896 shaders a 1.485 MHz-1.665 MHz, modo normal y turbo.

56 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits.

4 GB de GDDR5 a 8 GHz.

TDP de 75 vatios, sin conector de alimentación adicional.

Especificaciones de la Radeon RX 580

Arquitectura Polaris 20.

2.304 shaders.

144 unidades de textura.

32 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

GPU a 1.366 MHz-1.386 MHz.

4 GB de GDDR5 a 7 GHz o 8 GB de GDDR5 a 8 GHz efectivos.

Requiere un conector de 8 pines. Nos nos hará falta una fuente con 30A y 500 vatios de potencia.

2.-GeForce GTX 1060

Disponible en dos versiones, una de 3 GB y otra de 6 GB (esta última tuvo una revisión con memoria a 9 GHz). Han sido las «eternas» tarjetas gráficas de gama media de NVIDIA por su longevidad, tanto que todavía podemos encontrarlas en el mercado con precios que rondan entre los 190 y los 250 euros.

La GTX 1060 de 3 GB rinde un poco menos que la Radeon RX 570 y es más cara, y la GTX 1060 rinde más o menos al nivel de la RX 580 de 8 GB, pero también es más cara. Es cierto que pueden mover juegos en 1080p con calidades altas o máximas y mantener una buena fluidez, pero no son una buena compra, y mucho menos con las alternativas que podemos encontrar actualmente en el mercado.

Especificaciones de la GTX 1060 de 6 GB

Núcleo gráfico GP106 en 16 nm.

1.280 shaders a 1.506 MHz/1.708 MHz

80 unidades de textura.

48 unidades de rasterizado.

Bus de 192 bits.

6 GB de GDDR5 a 8 GHz efectivos.

TD de 120 vatios, requiere un conector de 6 pines y una fuente de 400 vatios y 20A.

¿Qué tarjetas gráficas tengo como opción?

La mejor opción si quieres mantenerte por debajo de los 250 euros es la GTX 1660 Super, una tarjeta gráfica que ofrece un rendimiento casi idéntico al de la GTX 1070 y que tiene un consumo más contenido. Con ella puedes jugar en 1080p a todo sin problemas y con calidades máximas, o incluso subir la resolución a 1440p sin tener que hacer grandes sacrificios.

Especificaciones de la GTX 1660 Super

Núcleo gráfico TU116 en 12 nm.

1.408 shadersa 1.530 MHz-1.785 MHz.

88 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

Bus de 192 bits.

6 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz efectivos.

TDP de 125 vatios, requiere un conector de alimentación adicional de 8 pines y una fuente de 450 vatios y 24A.

3.-Radeon RX 5500 XT

Ha sido una auténtica decepción. La versión de 8 GB rinde prácticamente igual que una RX 580 de 8 GB, pero cuesta mucho más que aquella, ya que ronda los 224,90 euros en su versión más barata, mientras que aquella se puede comprar por 169,90 euros.

Esta tarjeta gráfica está pensada para jugar en resoluciones 1080p con calidades máximas y una buena fluidez, una premisa que cumple de forma efectiva, pero el problema es que rinde al nivel de otras tarjetas gráficas que son más económicas y no ofrece ninguna ventaja a cambio que merezca la pena tener en cuenta, ni a nivel de consumo ni tampoco de soporte de nuevas tecnologías. Fue elegida, de hecho, como una de las peores tarjetas gráficas de 2019.

Especificaciones de la Radeon RX 5500 XT

Núcleo gráfico Navi 14 (arquitectura RDNA).

1.408 shaders a 1.607 MHz-1.717 MHz, modo normal y turbo.

88 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits.

4 GB-8 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz.

Tiene un TDP de 130 vatios y necesita un conector de alimentación de 8 pines. Requiere una fuente de 450 vatios y 26A.

¿Qué tarjetas gráficas tengo como opción?

En caso de que quieras mantenerte dentro del mismo rango de precios tu mejor opción es una GTX 1660 Super, ya que rinde entre un 20% y un 30% más y cuesta prácticamente lo mismo. Ya te hemos dejado sus especificaciones en el apartado anterior, así que echa un vistazo.

No hay ninguna otra alternativa rival dentro de ese rango de precios que realmente valga la pena, ya que la GTX 1660 Ti ofrece una diferencia de rendimiento marginal frente a la GTX 1660 Super pero es más cara, y la Radeon RX 5600 XT se sube demasiado precio (ronda los 290 euros actualmente).

4.-Radeon VII

Una tarjeta gráfica que tuvimos la oportunidad de analizar y que demostró que era capaz de intercambiar «golpes» con la RTX 2080 en algunos juegos, pero que hoy no tiene ningún sentido. Ha sido ampliamente superada en valor precio-prestaciones por la RTX 2070 Super de NVIDIA, y también por la Radeon RX 5700 XT de la propia AMD.

Con ella podemos jugar en resoluciones 4K con calidades altas o muy altas y disfrutar de una fluidez más que aceptable, pero su consumo es muy alto y su precio se ha disparado hasta rondar los 850-900 euros como mínimo, lo que la convierte en una opción a evitar.

Especificaciones de la Radeon VII

Núcleo gráfico Vega 20 en 7 nm.

3.840 shaders.

240 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 4.096 bits.

16 GB de memoria HBM2 a 2 GHz (1 TB/s de ancho de banda).

Hasta 1,8 GHz en la GPU (frecuencia dinámica).

TDP de 295 vatios. Necesita dos conectores de 8 pines y una fuente de 750 vatios y 38A.

¿Qué tarjetas gráficas tengo como opción?

Sin duda la mejor opción que podemos encontrar ahora mismo en relación precio-rendimiento es la Radeon RX 5700 XT de AMD, que ofrece un rendimiento casi idéntico al de la Radeon VII pero con un consumo mucho menor y un precio realmente atractivo.

Esta es, a su vez, una de las mejores tarjetas gráficas de su rango de precios (menos de 400 euros).

Especificaciones de la Radeon RX 5700 XT

Núcleo gráfico Navi 10 XT.

2.560 shaders.

160 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

GPU a 1.605 MHz de frecuencia base, 1.755 MHz modo juego y 1.905 MHz en modo turbo.

TDP de 225 vatios. Necesita dos conectores de alimentación, uno de 6 pines y otro de 8 pines, y una fuente de alimentación de 600 vatios y 34A.

5.-GeForce RTX 2080 Ti

De todas las tarjetas gráficas que existen ahora mismo en el mercado de consumo general esta es la más potente, de eso no hay duda, pero esto no quiere decir que ofrezca un buen valor y que por tanto sea una buena compra, de hecho debido a su alto precio ocurre todo lo contrario, es una mala inversión.

Ahora mismo la RTX 2080 Ti ha experimentado una subida de precio que no acierto a entender, ya que antes de podía encontrar por unos 1.160 euros y ahora ronda los 1.200 euros incluso en sus versiones más económicas. Por ese precio ofrece, de media, un 12% más de rendimiento que una RTX 2080 Super, una tarjeta gráfica que cuesta, sin embargo, unos 720 euros.

Estamos pagando 480 euros más para conseguir una mejora de rendimiento del 12%, obvia decir por qué es una mala compra, ya que la historia se cuenta sola.

Especificaciones de la RTX 2080 Ti

Núcleo gráfico TU102.

4.352 shaders.

GPU a 1.350 MHz-1.545 MHz.

272 unidades de texturizado.

88 unidades de rasterizado.

544 núcleos ténsor.

68 núcleos RT.

Bus de 352 bits.

11 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz efectivos.

TDP de 250 vatios. Debemos utilizar dos conectores de alimentación de 8 pines y una fuente de 650 vatios y 36A.

¿Qué tarjetas gráficas tengo como opción?

La mejor opción es precisamente esa, la RTX 2080 Super, una de las tarjetas gráficas más potentes que existen. Ofrece un rendimiento excelente en 1440p y que puede con cualquier cosa en 4K manteniendo calidades muy altas o incluso máximas sin que la fluidez sea un problema.

Especificaciones de la RTX 2080 Super