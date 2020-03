AORUS 5 y AORUS 7 la gama de entrada gaming de GIGABYTE

En el pasado Computex GIGABYTE presentó los AORUS 5 y AORUS 7, dos portátiles de entrada para jugadores de nivel principiante e intermedio que están pensados para procurar una experiencia de juego impecable.

Componentes:

Gráfica NVIDIA GeForce GTX

Panel con alta tasa de refresco LG IPS 144Hz,

Procesador de 9º generación Intel Core i7-9750H

RAM SAMSUNG

4-6TB de almacenamiento con Intel M.2 PCIe SSD

NAHIMIC 3 | 3D Audio for Gamer

La diferencia entre uno y otro es que el AORUS 5, incorpora un panel de 15,6 pulgadas y el AORUS 7 de 17,3. El precio de salida es de 1.500 euros.

Otra de las ventajas que incorpora su diseño cuidado pensando en gamers, es que cuenta con varios puertos externos (HDMI, RJ45 y DC) en la parte posterior del equipo, para mejorar la experiencia de juego. De este modo, cuando uses el ratón, no te estorbarán los cables, por lo que podrás disfrutar de un mayor alcance mientras juegas.

Estos dos portátiles completan la gama AORUS de GIGABYTE centrada en el gaming. Son los más modestos de la gama pero dado sus componentes y la fiabilidad de esta marca no harán sentir que te has quedado a medias al optar por uno de ellos. Están recomendados para shooters o battle royale como PUBG, Fornite o Call of Duty que necesita conseguir la mejor tasa de FPS, este tipo de jugadores necesitan una pantalla Full HD con una tasa de refresco por encima de los 144Hz y una gama de colores NTSC del 75% para hacer que las batallas sean ágiles, cómodas y sin parones.

Para mejorar el rendimiento, se necesita un procesador i7 de 6 núcleos o más: ayudará a soportar el rendimiento de la serie de tarjetas gráficas NVIDIA GTX 16 diseñadas específicamente para funcionar a 60 fps o más, para una experiencia de juego totalmente fluida. Este tipo de títulos también requieren un sistema de refrigeración eficaz, para soportar el gran rendimiento del equipo. Las memorias SSD ampliables también son recomendables: más almacenamiento, más juegos disponibles en el portátil.

La serie AORUS de GIGABYTE ofrece amplias opciones de configuración para satisfacer las necesidades de los jugadores de deportes electrónicos en cuanto a pantalla, rendimiento, teclado y software.