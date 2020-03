Requisitos de Death Stranding para PC y fecha de lanzamiento

Los requisitos de Death Stranding para PC y la fecha de lanzamiento de dicha versión eran todo un misterio. Sabíamos que dicho juego iba a llegar a compatibles, pero esto nos dejó dos preguntas sobre la mesa a las que hoy, por fin, podemos dar respuesta.

Antes de entrar a ver ambas claves quiero recordaros que la acogida que ha tenido Death Stranding en su versión para PS4 ha sido bastante controvertida. Las ventas no han sido todo lo buenas que cabía esperar, y la crítica no se pone de acuerdo, una realidad que llega hasta tal punto que parece que estamos ante un juego que no tiene término medio: o lo odias o lo amas.

Empezamos hablando del lanzamiento y el contenido que tendrá esta versión, y dejamos para el final los requisitos de Death Stranding para PC. El juego estará disponible en Steam y en la Epic Games Store a partir del 2 de junio de este mismo año, un lanzamiento que, francamente, tendrá lugar antes de lo que esperábamos. Este es el contenido confirmado:

Todos los jugadores que precompren Death Stranding en PC recibirán:

Fondos de pantalla de Death Stranding en alta resolución.

Gafas de sol Chiral gold y omnireflector SAM.

Gorra de oro quiral y omnireflector.

Exoesqueleto de velocidad de oro y plata.

Placa de armadura de oro y plata

Aquellos que se limiten a comprarlo en cualquier momento se llevarán, además del juego, estos contenidos:

Selecciones del libro de arte digital «The Art of Death Stranding» (de Titan Books).

Edición ampliada de Death Stranding Original Score de Ludvig Forsell (incluidas 10 pistas inéditas).

Gafas de sol con máscara Ludens (oro quiral y omnireflector).

Exoesqueleto de poder de oro y plata.

Exoesqueleto todo terreno dorado y plateado.

Placa de armadura de oro y plata (LV2).

Requisitos de Death Stranding para PC

Los requisitos de Death Stranding para PC no han sido confirmados de forma definitiva, pero hemos realizado una estimación a partir de varias filtraciones que nos parece bastante acertada. Estoy convencido de que la versión final de los requisitos de Death Stranding para PC no distará apenas de lo que vamos a ver a continuación.

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Core i5 2400 o FX 8300.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica R9 380 o GTX 960 con 2 GB de memoria.

55 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Core i7 6700 o Ryzen 5 1500X (cuatro núcleos y ocho hilos).

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica R9 390X o GTX 980 con 4 GB de memoria.

55 GB de espacio libre.

Como podemos ver los requisitos de Death Stranding no van a ser muy elevados, y es perfectamente comprensible, ya que al fin y al cabo se trata de un juego que ha sido desarrollado para PS4, una consola equipada con hardware de 2013.